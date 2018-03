Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez a Verissimo/ Aria di crisi? Gustavo Rodriguez risponde così...

Veronica Cozzani, madre di Belen, questa sera sarà a Verissimo in compagnia delle figlie. Smentirà le voci sulla presunta crisi con il marito Gustavo?

31 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Cecilia Rodriguez e Veronica Cozzani

Le porte del salotto di Silvia Toffanin questa sera si apriranno per la famiglia Rodriguez, che al gran completo - o quasi -. si racconterà nel noto talk show di Canale 5 per un'intervista assolutamente da non perdere. Al centro della scena ci sarà anche la madre di Belen, Veronica Cozzani, che è finita nella bufera mediatica del gossip a causa dell'assenza di suo marito Gustavo dalle foto di famiglia. Oggi pomeriggio, di conseguenza, la madre di Belen avrà la possibilità di rilasciare una serie di dichiarazioni, con le quali potrà chiarire i motivi della lontananza di suo marito, recentemente volato in Argentina a causa della malattia di sua madre, e smentire una volta per tutte i tanti rumors che sono stati diffusi sul suo conto. Si parlerà inoltre della famiglia, delle sue origini e dei suoi figli, senza dimenticare il piccolo Santiago De Martino, che ogni giorno le riempie la vita con i suoi dolci sorrisi.

PER GUSTAVO RODRIGUEZ, UNA MOGLIE "EXTRAORDINARIA"

"Verissimo!........ stiamo arrivando! Los Rodri!": è con queste parole che Veronica Cozzani ha anticipato a mezzo social la sua presenza nel noto talk show di Silvia Toffanin; la madre di Belen ha infatti condiviso su Instagram un'immagine che la ritrae dietro le quinte del programma, in attesa di dare il via, fra i mille preparativi, all'intervista realizzata dalla celebre conduttrice. Nel corso del suo intervento, Veronica Cozzani avrà la possibilità di parlare dell'amore che da molti anni la lega a Gustavo Rodriguez, padre dei suoi tre figli che di recente, per smentire tutte le voci su una presunta crisi matrimoniale, le ha riservato una dolce dedica sul suo profilo social: "Tutto è per te"; poco dopo, in risposta a chi gli ha fatto notare che accanto a un grande uomo c'è sempre una grande donna, il padre di Belen ha inoltre replicato con un laconico: "extraordinaria", quasi a voler sottolineare il grande amore che ancora oggi, a distanza di molti anni, lo lega alla sua amata consorte. Per visualizzare la foto e tutti i commenti, potete cliccare qui.

