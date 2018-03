“Mica sono dei negri”, choc a C'è Posta per te/ Figli lo cercano dopo 25 anni: Nando apre la busta, ma...

04 marzo 2018 Anna Montesano

La storia di Carlo e Giuseppe a C'è Posta per te

La terza storia della nuova puntata di C'è Posta per te ha come protagonista una famiglia di origini pugliesi. A chiedere aiuto a Maria De Filippi sono Carlo, Giuseppe, Giada e Roberto, due padri e i rispettivi figli. Carlo e Giuseppe sono fratelli e vogliono ritrovare loro padre, che non vedono da tantissimi anni, 25, così come i loro figli vogliono conoscere per la prima volta il loro nonno. Si chiama Nando il padre e il nonno che questa famiglia cerca, che viene invitato in studio assieme alla sua nuova moglie, Luciana, con la quale ha costruito una nuova famiglia. Entrambi accettano l'invito e la prima a parlare è Giada, figlia di Carlo, che è anche colei che ha inviato l'email alla redazione di C'è posta per te per conoscere suo nonno, trascinando poi con se padre, zio e cugino. Il confronto però ha fatto indignare il pubblico in studio e quello a casa...

NANDO APRE LA BUSTA MA FA INFURIARE IL PUBBLICO

Si presenta allora a suo nonno: "Ho 19 anni, Nonno io sono solo quello che mi hanno raccontato di te, ma mi piacerebbe conoscerti, passare del tempo con te, fare delle passeggiate insieme e mi farebbe piacere se lo stesso fosse per te". Uno alla volta, tutti salutano Nando e fanno un sunto dei propri sentimenti, poi si rivolgono anche alla nuova compagna, Luciana. Con lei, Carlo e Giuseppe hanno però uno scontro nello spiegare le proprie ragioni. Nando conferma di fronte alle telecamere di aver voluto chiudere con una parte della sua vita e di aver messo da parte i figli avuti dall'ex moglie. Il pubblico borbotta, sui social si infiamma il dibattito, salvo poi accendersi definitivamente per una frase di Nando che sconvolge il web. Maria chiede cosa ha deciso di fare, lui allora le risponde: "Apri la bista Maria, mica sono dei negri". Una frase che lascia il web fortemente interdetto.

