ALLEGRA VERSACE/ Chi è? La figlia di Donatella che ha il 50% della casa di moda (Che tempo che fa)

Chi è Allegra Versace? La figlia di Donatella azionista di maggioranza dell’impero della moda Versace come da testamento dello zio Gianni per lasciare in mano alla famiglia la casa di moda.

04 marzo 2018 Bruno Zampetti

Allegra Versace con la madre Donatella

ALLEGRA VERSACE, AZIONISTA DI MAGGIORANZA DELLA CASA DI MODA

Donatella Versace sarà ospite della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera su Rai 1. Spesso la si è vista fotografata insieme alla figlia Allegra, avuta con l’ex marito Paul Beck. Quello che forse tutti non sanno è che la trentenne è l’azionista di maggioranza dell’impero della moda Versace. Suo zio Gianni, infatti, aveva stabilito nel testamento di lasciarle ben il 50% delle quote dell’azienda una volta diventata maggiorenne, lasciando un altro 20% a Donatella e il restante 30% al fratello maggiore Santo. In questo modo l’azienda è rimasta sempre sotto il controllo della famiglia Versace e di fatto Donatella e Allegra hanno insieme il 70% della stessa. Va detto che Donatella e Paul hanno avuto anche un altro figlio, di nome Daniel, nato nel 1990. Allegra non è solo proprietaria dell’importante pacchetto societario, ma è attiva in azienda, dove ha iniziato a lavorare nell’ufficio stile.

IL MALE DELL’ANORESSIA

Allegra Versace, nata nel 1986 a Milano, ha studiato presso la British School of Milan ed è stata poi ammessa alla prestigiosa Brown University di Rhode Island. Ha quindi vissuto e studiato all’estero, ma è poi tornata in Italia per cominciare a lavorare nell’azienda di famiglia. Nel 2007 la madre Donatella, insieme al padre Paul Beck, hanno diffuso un comunicato per spiegare che “nostra figlia Allegra sta combattendo l'anoressia, una malattia molto grave”. C’è chi ha attribuito questo male con il peso della responsabilità di avere la proprietà di ben il 50% di un colosso mondiale della moda a soli 18 anni. In alcune interviste ha spiegato di essere credente e di devolvere ogni anno una parte dei suoi guadagni in beneficenza. Sembra che con la sua freschezza sia riuscita a portare delle importanti innovazioni in azienda, che hanno fatto sentire il loro effetto in modo positivo.

