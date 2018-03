AMORE CRIMINALE/ Anticipazioni 4 marzo: la storia di Fatime e Senade

Amore criminale, anticipazioni 4 marzo: Matilde D'Errico incontra Antonella, una mamma che ha fatto di tutto per salvare la figlia. Veronica Pivetti racconta le storie di Fatime e Senade.

04 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amore criminale

Amore criminale, il programma di Raitre che racconta le storie vere delle donne che hanno subito violenza perdendo, in alcuni casi, anche la vita, torna in onda oggi, domenica 4 marzo, in prima serata. Veronica Pivetti racconterà altre storie reali che testimoniano come spesso, sin dai primi segni di violenza, sia il caso di denunciare. Nell’anteprima del nuovo appuntamento con Amore criminale, l’autrice Matilde D’Errico racconta le conseguenze che gli episodi di violenza hanno sui famigliari della vittima. Matilde D’Errico, nella puntata odierna, incontra Antonella, una madre che ha fatto di tutto per salvare la figlia di 19 anni. Fidanzata da tre anni con un suo amico d’infanzia, la ragazza comincia a mostrarsi diversa dal solito soffrendo, però, in silenzio. La madre, tuttavia, si accorge che qualcosa non va e che quel ragazzo non è la persona giusta. Con determinazione e coraggio, la donna riesce così ad allontanare la figlia dal giovane salvandola da un rapporto violento. Dopo la denuncia, Antonella ha raccontato la storia della figlia a tutti. A spingerla a compiere tutto è stato non solo il desiderio di salvare la figlia, ma anche un profondo senso di colpa. Antonella, infatti, a sua volta, è stata vittima del marito senza mai avere il coraggio di ribellarsi e denunciare.

AMORE CRIMINALE, LE STORIE DI FATIME E SENADE

Dopo l’anteprima, Veronica Pivetti racconterà la storia di Fatime e Senade, due donne che, dopo essersi rifugiate in Italia per scappare dalla guerra scoppiata in Kosovo, sono state uccise dall’uomo che avrebbe dovuto prendersi cura di loro. Senape è stata vittima delle violenze sessuali del padre. La giovane ha tenuto tutto dentro per moltissimo tempo. Ad un certo punto, però, ha trovato il coraggio di raccontare tutto alla madre che scopre tutte le violenze che l’uomo compie anche sulle altre figlie. Con l’aiuto della madre, Senape decide di denunciare il padre. L’uomo viene ripudiato dalla famiglia e decide di vendicarsi. Convinto che la figlia e la moglie abbiano tradito il “senso dell’onore” del “capo famiglia”, l’uomo pone fine alla vita di entrambe. Fatime e Senade vengono uccise 16 ottobre 2013, a colpi di pistola, nel parcheggio di un piccolo supermercato di Pescina, in Abruzzo.

