ARIANNA FONTANA/ "Sono molto determinata, so cosa voglio e me lo vado a prendere" (Che tempo che fa)

Arianna Fontana a Che tempo che fa: la pattinatrice di short track italiana più medagliata di sempre sarà ospite di Fabio Fazio nel programma di Rai 1.

04 marzo 2018 Fabio Morasca

Arianna Fontana a Che tempo che fa (Instagram)

Arianna Fontana sarà tra gli ospiti della puntata che andrà in onda questa sera di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio, in onda su Rai 1. La pattinatrice è reduce al trionfo delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018 durante le quali ha conquistato ben tre 3 medaglie, un oro, un argento e un bronzo. Grazie a queste tre medaglie, Arianna Fontana è diventata la pattinatrice di short track più titolata della storia. Insieme alla Fontana, nello studio di Che tempo che fa, ci saranno anche Donatella Versace, Miriam Leone e Fabio Fazio. Tornando ad Arianna Fontana, per la precisione, la pattinatrice valtellinese ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri e la medaglia d'argento nella staffetta e la medaglia di bronzo nei 1.000 metri. Al termine della vittoria di quest'ultima medaglia, Arianna Fontana ha manifestato il proprio stupore per essere riuscita a fare meglio rispetto alle Olimpiadi di Sochi 2014. Queste sono state le dichiarazioni pubblicate da La Repubblica: "E' un bronzo davvero importante, su una distanza che non mi è mai piaciuta. Ho stretto i denti. Era difficile far meglio di Sochi, è sensazionale esserci riuscita. Un'emozione difficile da descrivere".

TUTTE LE MEDAGLIE OLIMPICHE

Per quanto riguarda il suo intero palmares olimpico, Arianna Fontana ha vinto otto medaglie in totale nelle ultime quattro edizioni dei giochi olimpici invernali. Oltre alle precitate tre medaglie ottenute a Pyeongchang, infatti, la pattinatrice 27enne ha vinto una medaglia di bronzo a Torino 2006 nella staffetta, una medaglia di bronzo a Vancouver 2010 nei 500 metri, e una medaglia d'argento nei 1000 metri e due medaglie di bronzo, una nei 1500 metri e una nella staffetta, a Sochi 2014. Con queste otto medaglie, Arianna Fontana è entrata di diritto nella storia dello sport italiano, diventando la quarta sportiva più medagliata di sempre per quanto riguarda sia le olimpiadi invernali che quelle estive, condividendo la quarta posizione insieme alla schermitrice Giovanna Trillini. Davanti ad Arianna Fontana, ci sono, in ordine di medaglie vinte, Edoardo Mangiarotti, Stefania Belmondo, Valentina Vezzali e Giulio Gaudini.

ARIANNA FONTANA: FUTURO IN POLITICA?

Per quanto riguarda il suo futuro, Arianna Fontana non ha escluso un proprio ingresso in politica. Queste sono altre dichiarazioni pubblicate su La Repubblica: "Un futuro in politica? Non ci ho mai pensato, le porte sono aperte se dovessi smettere, si vedrà. Avrò bisogno di tempo per decidere, devo vedere se ho ancora fame, sto diventando vecchietta per questo sport". Intervistata da Famiglia Cristiana prima delle spedizione a Pyeongchang, Arianna Fontana ha svelato qual è stato il suo segreto per emergere a livello mondiale in questo sport: "Credo la testardaggine, sono molto determinata so cosa voglio e vado a prendermelo, a costo di farmi qualche nemico lungo il tragitto. Il giorno della gara riesco a isolarmi, a non distrarmi, a rilassarmi senza bisogno di avere attorno qualcuno che mi dica che posso farcela". Dopo le tre medaglie vinte, Arianna Fontana ha fatto ritorno in Valtellina, accolta dai tifosi come una vera star: "Non mi aspettavo un'accoglienza da star e un tifo da stadio. Grazie di cuore a tutti, vi ho sentiti vicini".

