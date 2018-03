ASCOLTI TV 3 MARZO, DATI AUDITEL/ C'è posta per te di Maria De Filippi domina il sabato sera

Ascolti tv 3 marzo, i dati Auditel: Maria De Filippi sbanca ancora il sabato sera con la sua trasmissione C'è posta per te. Bene anche Gli ultimi saranno ultimi film in onda su Rai Tre.

04 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ascolti tv 3 marzo, i dati Auditel: C'è posta per te

I dati Auditel sugli ascolti del prime time di ieri, sabato 3 marzo 2018, sono stati condizionati inevitabilmente dalla concomitanza con il match di Serie A Lazio-Juventus trasmesso da Sky Sport e Mediaset Premium. I Soliti Ignoti - Il Ritorno di Rai Uno batte un po' a sorpresa Striscia la Notizia sfiorando i cinque milioni, rispetto ai 4.4 del telegiornale satirico di Canale 5. Molto staccati troviamo Lol:) di Rai Due a 1.113.000, Le parole della settimana di Rai 3 a 1.586.000, su Rete 4 Dalla vostra parte con 745mila, 8 e 1/2 su La7 con 903mila, 4 ristoranti su Tv8 a 389mila. Dati molto interessanti quindi quelli che riguardano l'access prime time con I Soliti Ignoti - Il Ritorno che realizzano un bel successo, superando un mostro sacro come Striscia la Notizia. Nonostante questo il programma di Canale 5 ha riscosso un ottimo risultato dal punto di vista dei numeri.

ANCORA UN SUCCESSO PER C'È POSTA PER TE

C'è Posta per te vince ancora una volta negli ascolti del sabato sera, ce lo dicono i dati Auditel che parlano di ben 5.349.000 telespettatori collegati con uno share del 26.4%. Bene è andato anche il film in prima tv trasmesso da Rai Uno ''Gli ultimi saranno ultimi'' che ha sfiorato i tre milioni e trecentomila spettatori, 14% di share. Al terzo posto troviamo il film d'animazione Kung Fu Panda 2 mandato in onda da Italia 1 con 1.470.000, a un passo invece ci sono NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans che sono andati in onda uno dopo l'altro su Rai Due nella serata. Beene anche Presa Diretta su Rai Tre con 1.387.00 telespettatori collegati. Via via invece troviamo il film di Rete 4 Fire Down Below - L'inferno sotto assedio, il telefilm di La7 L'Ispettore Barnaby, su Tv8 Retraeat - Nessuna via di fuga, su Nove Le comiche 2, su Rai 4 8mm - Delitto a Luci rosse e su Rai Premium I Medici.

