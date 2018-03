Aida Nizar, rivelazioni su Marco Ferri/ Isola dei Famosi, star spagnola: scottanti verità? (Domenica Live)

Aida Nizar, rivelazioni su Marco Ferri: la star dei reality spagnoli scatenatissima contro il naufrago dell'Isola dei Famosi, oggi ospite di Domenica Live.

04 marzo 2018 Emanuela Longo

Aida Nizar, rivelazioni su Marco Ferri

Aida Nizar, star spagnola e nemica numero uno di Elettra Lamborghini, questo pomeriggio sarà una delle protagoniste di Domenica Live, nella lunga parentesi dedicata all'Isola dei Famosi 2018. Se da una parte Barbara d'Urso ha rinunciato a parlare del solito ed ormai trito e ritrito canna-gate, dall'altra non abbandona la scia degli scandali decidendo quindi di dare spazio ad un personaggio che, a quanto pare, ha già annunciato di voler fare nuove rivelazioni su Marco Ferri, giovane concorrente del reality attualmente in onda dall'Honduras. La conoscenza tra la Nizar e Marco è iniziata in un altro reality straniero, il Gran hermano Vip, ovvero il corrispettivo spagnolo del Grande Fratello Vip. In un confuso messaggio lasciato al programma Pomeriggio 5, la donna aveva già annunciato la sua volontà di voler venire in Italia, ospite della trasmissione domenicale di Barbara d'Urso e la conduttrice pare proprio averla accontentata. Ma chi è Aida Nizar che ora rischia di far scoppiare un nuovo scandalo all'Isola dei Famosi, contribuendo a spostare l'attenzione dal celeberrimo canna-gate? Nata a Valladolid nel maggio 1975, ha 42 anni e nel 2003 ha preso parte al suo primo reality, il Gran Hermano 5, poi nel 2011 ha fatto parte del cast di Supervivientes prima di approdare alla quinta edizione del Gran Hermano Vip, dove ha conosciuto Marco Ferri. Nelle passate ore si era addirittura parlato di un suo ingresso come concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, ma a quanto pare tutto sembra essere sfumato per questioni di cachet.

AIDA NIZAR SCATENATISSIMA CONTRO MARCO FERRI

Cosa c'entra la star dei reality spagnoli, Aida Nizar con Marco Ferri? La risposta è semplice: tra i due ci sarebbe stata una sorta di relazione lasciata a metà e attualmente pare esserci proprio un rapporto di odio-amore in corso che, dal Gran Hermano Vip non si è mai attutito. La Nizar qualche giorno fa ha voluto inviare un video messaggio tramite la trasmissione Pomeriggio 5 proprio a Riccardo Ferri, padre di Marco ed ex calciatore dell'Inter. Ferri padre, inizialmente ha fatto intendere di non conoscere la spagnola: "No, non conosco nessuna Aida tra le ex di mio figlio. Il video-messaggio? Sono molto contento, sì. Sono a C’è posta per te? Sono già tutto sudato", aveva ironizzato, lasciando così capire che le parole della donna non gli avrebbero fatto per nulla piacere. "Riccardo, tesoro, brindiamo al nostro incontro! Ti sarebbe piaciuto avermi come nuora! Ti ricordi Aida? Questa donna solare, travolgente, così vivace… Con Aida, hanno buttato via lo stampo. Con Marco Ferri, invece, no. Lui è un cagnolino. Questa donna, spagnola, passionale, ha detto di no a Marco Ferri. E così anche Paola Di Benedetto", aveva aggiunto la spagnola nel suo video messaggio, dando appuntamento al padre di Marco proprio a Domenica Live, dove invece oggi ci sarà ospite la madre del giovane naufrago.

