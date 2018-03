Andrea Cardella, figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana/ Le liti con la sorella (Domenica Live)

rAndrea Cardella sarà oggi ospite a Domenica Live nel salotto tv di Barbara D'Urso: il figlio di Carlo e Marina Ripa di Meana tornerà sulla figura dei genitori adottivi, scomparsi di recente

Andrea Cardella, in una recente apparizione in tv (Archivio)

Andrea Cardella sarà uno di protagonisti dell’odierna puntata di Domenica Live, il talk show pomeridiano condotto da Barbara D’Urso: il figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana bisserà così l’ospitata dello scorso gennaio, quando intervenne in trasmissione per parlare proprio della scomparsa della madre, stroncata da un cancro col quale combatteva da tantissimo tempo. E, come accaduto in quell’occasione, anche stavolta l’uomo che era stato legalmente adottato nel 2010 dal politico e ambientalista toscano (scomparso due giorni fa a Roma) tornerà per ricordare la figura del padre a soli due mesi di distanza dai funerali di Marina: Cardella aveva raccontato alla D’Urso alcuni aneddoti legati alla vulcanica figura della madre, facendo chiarezza sulle presunte posizioni omofobe (successivamente smentite) da parte della diretta interessata e facendo una solenne promessa, ovvero quella di occuparsi del papà Carlo. Promessa purtroppo che non ha potuto essere mantenuta, dal momento che questi è morto a meno di due mesi di distanza da Marina Punturieri, con la quale aveva deciso di adottare quello che all’epoca era un 48enne sconosciuto alle cronache mondane.

I DISSAPORI CON LA SORELLA LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE

Durante l’odierno appuntamento di Domenica Live, Andrea Cardella tornerà quindi sula figura del padre Carlo e probabilmente rievocherà anche la storia che c’è dietro quell’adozione, magari puntualizzando nuovamente sulla vicenda legata ai dissapori nati tra i suoi genitori e la figlia Lucrezia Lante della Rovere che non aveva gradito quella scelta. Originario di Ancona e all’epoca 48enne, Andrea Nardella era stato formalmente adottato in un Tribunale di Perugia dopo essere stato per oltre 22 anni uno dei collaboratori più stretti, all’interno del mondo dello spettacolo, della stessa Marina Ripa di Meana: tuttavia, nonostante l’eccentrica scrittrice e stilista aveva spiegato bene che dietro quell’adozione ci fossero motivi personali molto profondi, legati a momenti difficili vissuti assieme e al legame che si era instaurato, nel corso degli anni è emerso come Lucrezia Lante della Rovere sia sempre stata contraria. E proprio su questi dissidi era tornato di recente Cardella che, di suo, non si era mai spiegato bene il rifiuto da parte della donna di avere un fratello che, va detto, aveva comunque già una famiglia e la cui adozione era arrivata in modo del tutto inaspettato anche per i conoscenti della celebre coppia.

© Riproduzione Riservata.