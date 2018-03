BOROTALCO/ Su Iris il film con Carlo Verdone e Eleonora Giorgi (oggi, 4 marzo 2018)

Borotalco, il film in onda su Iris oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche il cast, Eleonora Giorgi, Christian De Sica e Angelo Infanti. Il dettaglio.

04 marzo 2018 Cinzia Costa

il film commedia nella seconda serata di Iris

CARLO VERDONE ALLA REGIA

Borotalco, il film in onda su Iris oggi, domenica 4 marzo 2018 alle ore 23,15. Una pellicola comica che è stata diretta e interpretata dal nostrano Carlo Verdone ed è considerata ancora oggi (a distanza di oltre trent'anni dalla sua uscita al cinema), uno dei capolavori più importanti diretti ed interpretati dal regista e attore romano. Nel cast di attori protagonisti, oltre allo stesso Carlo Verdone, troviamo anche Eleonora Giorgi, Christian De Sica, Angelo Infanti, Enrico Papa e Roberta Manfredi. Prima di girare Borotalco, Verdone aveva già collaborato con Angelo Infanti in altri film di cui curò personalmente la regia, come Bianco, rosso e Verdone. Inoltre una curiosità riguarda i due attori romani protagonisti del film. Tra Verdone e De Sica, infatti, esiste un legame di tipo personale. Christian De Sica è infatti sposato da tantissimi anni con Silvia Verdone, sorella del comico romano. A curare le musiche di Borotalco fu Lucio Dalla, assieme alla sua band storico, gli Stadio. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BOROTALCO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

I protagonisti del film sono Sergio e Nadia, due venditori a domicilio che vivono vite molto diverse. Lui abita in un modesto appartamento assieme ad un suo amico e non appare felice della sua esistenza. È fidanzato con Rossella, che in realtà non lo apprezza e critica ogni sua scelta. Nadia è invece una giovane donna allegra a spigliata che riesce ad ottenere ottimi risultati anche a lavoro. Sergio, stanco della sua condizione disagiata, decide di chiedere aiuto a Nadia che accetta di dargli una mano. I due in realtà non si conoscono di persona e, sfruttando l'enorme passione di Nadia per Lucio Dalla, Sergio decide di spacciarsi per un amico intimo del cantante, pur di fare colpo su di lei. Nadia si innamorerà perdutamente di Sergio ma quando scoprirà l'inganno i due si allontaneranno definitamente, sposando i rispettivi fidanzati. Si ritroveranno diversi anni dopo, scoprendo di essere ancora innamorati l'uno del'altra.

