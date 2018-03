BROGLI NEL VOTO ALL'ESTERO ALLE ELEZIONI 2018?/ Video, Le Iene: presunta compravendita di schede elettorali

Ecco come si truccano i voti degli italiani all'estero: le Iene tra i 'cacciatori di plichi' alle ultime elezioni politiche 2018 con tutte le cifre di questa sconcertante compravendita

04 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Le Iene sui brogli elettorali

Il servizio di Filippo Roma, in onda, stasera, a Le Iene, ha evidenziato come è facile acquistare i plichi della circoscrizione estera, diretti, poi, a Castelnuovo di Porto (Roma). La situazione, in vista delle ultime elezioni politiche, è peggiorata ulteriormente perché sono aumentate anche le ricompense per i 'cacciatori di plichi' vista la spietata concorrenza. C'è chi è stato pagato anche 3000 euro più 350 euro come bonus per alterare i risultati. Qualcuno ha addirittura corrotto le tipografie e i consolati per poter comprare migliaia di schede elettorali da votare solo in un secondo momento. Gli italiani, residenti a Colonia, hanno confessato di non aver mai ricevuto le schede per votare i propri rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. C'è una trattativa molto serrata tra chi compra e chi vende che, conoscendo le dinamiche di questi affari sporchi, vuole subito i soldi e concludere l'accordo in tempi molto ristretti. Chi dovrebbe vigiliare su questa sconcertante vicenda cosa sta facendo? E' possibile che un candidato possa taroccare le elezioni per accaparrarsi un posto in Parlamento? (Qui, il servizio completo)

IL VOTO DEGLI IMMIGRATI, DEI PRETI E DEI CALCIATORI

Le Iene, dopo la chiusura dei seggi, ha inanellato una serie di servizi riguardanti le elezioni politiche del 2018. Con il voto degli immigrati che, a seconda della provenienza geografica, hanno espresso il proprio parere favorevole per Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio. Ed, ancora, cosa hanno votato i preti nel segreto del proprio confessionale? Antonino Monteleone si collega in diretta dal centro operativo de “Le Iene” seguendo in tempo reale lo scrutinio delle oltre 61.500 sezioni sparse su tutto il territorio nazionale fornendo aggiornamenti in tempo reale sul risultato per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica. Nicolò De Devitiis, a poche ore dalle elezioni politiche, intervista i calciatori di serie A per carpire le proprie idee politiche. Da Leonardo Bonucci a Gigi Donnarumma. Da Alessandro Matri ad El Shaarawy, i calciatori dimostrano di avere abbastanza le idee confuse. Tutti, però, hanno accolto l’invito dell’inviato delle Iene esprimendo la propria preferenza e inserendo la scheda elettorale in un’urna chiusa. Quale sarà il risultato finale? Rispecchierà la realtà dei fatti?

