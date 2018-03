Ballando con le Stelle 2018/ Giovanni Ciacci svela i primi gossip: "Flirt in vista per Cristina Ich!"

Ballando con le Stelle 2018, anticipazioni e news. Primi flirt in vista? Giovanni Ciacci inaugura la sua rubrica e svela: "Quattro pretendenti per Cristina Ich"

04 marzo 2018 Anna Montesano

Anche a Ballando con le stelle 2018 non mancheranno i gossip e a raccontarceli sarà lui: Giovanni Ciacci. Il noto volto televisivo, che a Detto Fatto cura proprio una rubrica dedicata al gossip, ha annunciato che anche nel corso della sua avventura a Ballando, inaugurerà il "Ciacci prive". "Per tutta l'edizione di Ballando, ne mio provè vi racconterò fatti e aneddoti su quello che succede dietro le quinte del programma, perchè io non riesco a farmi i cavoli miei, mi devo fare quelli degli altri". Una rubrica che è già partita con il suo primo appuntamento, pubblicato sulla pagina ufficiale di Ballando con le stelle, e nel quale il primo ad essere "intervistato" da Ciacci è Massimiliano Morra, uno dei sex symbol di questa edizione di Ballando con le stelle. E Giovanni Ciacci non può che partire col chiedergli se sia fidanzato: "Sono liberissimo" confessa però l'attore.

4 PRETENDENTI CHRISTINA ICH? PRIMI GOSSIP DA BALLANDO

Eppure, Ciacci ancora nota: "Ho visto che durante il servizio fotografico, guardavi una persona con occhi molto interessati", Morra però non smentisce "Si, sto testando, sto guardando e sto valutando attentamente..." E Giovanni Ciacci non ci lascia troppo sulle spine, svelando che la ragazza "scrutata" da Morra è la bellissima Cristina Ich, altra concorrente della nuova edizione di Ballando. Le indiscrezioni non sono però finite qui: non solo Massimiliano Morra, ma altri concorrenti sarebbero interessati alla Ich, tra i quali anche il maestro della showgirl moldava, che è l'ex ballerino di Amici Luca Favilla. Un gossip che potrebbe presto diventare qualcosa di più, visto che sia Morra, che Favilla che la bella Ich sono single.

