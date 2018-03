CHIARA FERRAGNI RINUNCIA OSCAR 2018 E AL RED CARPET / Foto, ecco l'abito che avrebbe indossato

Chiara Ferragni rinuncia Oscar 2018 e al red carpet: Foto, ecco l'abito che avrebbe indossato l'influencer costretta al riposo per salvaguardare la crescita nel grembo del piccolo Leone.

04 marzo 2018 Matteo Fantozzi

La nota influencer Chiara Ferragni ha dovuto rinunciare alla note degli Oscar 2018 e al red carpet per salvaguardare la sua gravidanza. Nonostante questo non rinuncia al sogno di indossare l'arbitro pensato per sfilare proprio sul tappeto rosso anche se solo dentro il salotto di casa. La vediamo così su Instagram bellissima in questo vestito rosa confetto che scende maggiormente dietro e invece si alza con la gonna appena sopra il ginocchio. Sopra Chiara Ferragni è molto coperta, senza mettere in evidenza il decoltè e lasciando scoperte però le spalle. I capelli sono tutti raccolti e la donna mostra come sempre una grandissima femminilità ed eleganza. Sono tantissimi i commenti del pubblico che dimostra di apprezzare questa nuova versione di Chiara Ferragni. Staremo a vedere poi se proprio l'influencer avrà la possibilità di andare questa volta sì alla notte degli Oscar magari proprio il prossimo anno.

L'INFLUENCER A RIPOSO PER FAR CRESCERE IL PICCOLO LEONE

L'influencer Chiara Ferragni è stata costretta a un riposo forzato per favorire la crescita nel grembo di Leone il figlio che avrà insieme al cantante Fedez. C'era stata grande preoccupazione proprio per la sua gravidanza nelle scorse settimane, con la bella notizia che le cose andavano meglio ma la necessità di andarci piano. Per questo Chiara Ferragni ha dovuto rinunciare alla notte degli Oscar 2018 dove sarebbe dovuta essere come ospite. La ragazza era pronta a sfilare sul red carpet per una serata tra le più amate da tutti i personaggi del mondo dello spettacolo. Ovviamente però è stato importante per Chiara Ferragni salvaguardare la sua famiglia e rimandare questo appuntamento magari al prossimo anno quando Leone potrà tranquillamente rimanere a casa col papà per permettere alla mamma di fare il suo lavoro ovviamente stavolta scarichi completamente da qualsiasi preoccupazione.

