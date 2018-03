CHIARA NASTI/ Salta l'ospitata a Domenica Live, "Non posso più andarci, non si sa il perché"

Chiara Nasti a Domenica Live: la giovane fashion blogger napoletana ha dichiarato che l'ospitata nel programma condotto da Barbara D'Urso è stata cancellata.

04 marzo 2018 Fabio Morasca

Chiara Nasti non va più a Domenica Live (Instagram)

Chiara Nasti avrebbe dovuto far parte del parterre degli ospiti della prossima puntata di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso in onda su Canale 5. All'ultimo momento, però, la partecipazione, ovviamente nel consueto blocco del programma dedicato a L'Isola dei Famosi, della giovane fashion blogger napoletana è saltata. E' stata la diretta interessata a svelare l'accaduto con una serie di Instagram Stories pubblicate sull'omonimo social network: "Sono stata male per le accuse che mi sono state rivolte e per delle registrazioni che sono state fatte a mia insaputa. Domenica ero stata invitata a Domenica Live, era confermato e mi dicono che, di questa vicenda, non se ne può più parlare.

Io, però, devo dare spiegazioni. Io voglio difendermi. Non potrò più andare da Barbara, non si sa il perché ma lo scopriremo insieme. Questa cosa mi fa star male. Vi assicuro in cui la situazione in cui mi sono trovata è molto brutta. Ci sono cose molto più gravi, certo. Sono stata malissimo, ho rifatto tantissime volte questo video perché mi veniva da piangere. Mi hanno anche dato dell'omertosa. Vi quando non sapete le cose come stanno, andateci piano con le parole".

LA CONVERSAZIONE REGISTRATA TRA LA NASTI E CAROLETTI

Se tutto ciò venisse confermato, si potrebbe presupporre che Mediaset voglia dare un taglio agli spazi dedicati al famigerato Canna-gate, scatenatosi dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte arrivate nel corso della seconda puntata serale de L'Isola dei Famosi. Chiara Nasti, dopo le iniziali contraddittorie dichiarazioni riguardanti questo caso, rilasciato a Verissimo e successivamente a Striscia la Notizia, è diventata protagonista involontaria di questa vicenda a causa di una registrazione di una conversazione privata avvenuta con Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger. La registrazione in questione è stata ascoltata da Alessia Marcuzzi e successivamente resa pubblica sempre da Striscia la Notizia. La decisione di ritirare l'invito a Chiara Nasti potrebbe essere anche la conseguenza delle critiche di Alessia Marcuzzi nei riguardi dei programmi televisivi che si stanno occupando intensamente di questo caso.

