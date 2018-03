Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti: Donatella Versace, Fabio De Luigi, Miriam Leone e Ron (4 marzo)

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti 4 marzo: Donatella Versace, Fabio De Luigi, Miriam Leone e Ron si raccontano nel nuovo appuntamento con lo show di Fabio Fazio.

04 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Domenica 4 marzo, alle 20.35 su Raiuno, Fabio Fazio conduce una nuova puntata di Che tempo che fa. Ogni settimana, all’interno dello show, personaggi del mondo della politica, della televisione, della musica e del cinema si raccontano svelando anche dei dettagli inediti della propria carriera e della vita privata. Come sempre, Fabio Fazio non sarà solo. Ad affiancarlo, infatti, ci saranno la bellissima Filippa Lagerback e la simpaticissima Luciana Littizzetto. A quest’ultima è affidato il compito di chiudere la prima parte di Che tempo che fa. Con un monologo particolare, la Littizzetto racconta ironicamente tutto ciò che accade nel corso della settimana. La scorsa puntata di Che tempo che fa ha raccolto davanti ai teleschermi 4.529.000 spettatori pari al 16.5% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 2.521.000 spettatori (14.8%). Gli stessi risultati saranno raggiunti questa sera?

CHE TEMPO CHE FA, GLI OSPITI DEL 4 MARZO

Il primo ospite della puntata odierna di Che tempo che fa sarà Donatella Versace. La sorella dell’indimenticabile Gianni Versace si racconterà per la prima volta ai microfoni di Fabio Fazio svelando anche i momenti terribili vissuti dalla sua famiglia in seguito all’omicidio dello stilista. Sarà poi la volta di Fabio De Luigi e Miriam Leone, protagonisti insieme della black comedy “Metti la Nonna in Freezer” di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 15 marzo. Per la parte musicale, invece, nel giorno in cui Lucio Dalla avrebbe compiuto 75 anni, ospite di Fabio Fazio sarà l’amico Ron, reduce dal Festival di Sanremo 2018 dove ha portato il brano inedito del cantautore bolognese “Almeno pensami”.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

A seguire ci sarà il consueto appuntamento con Il tavolo di che tempo fa. Come ogni settimana ci saranno Fabio Volo, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Nino Frassica. Resteranno a chiacchierare con Fabio Fazio anche Miriam Leone e Fabio De Luigi. Ci saranno poi Luca e Paolo, che da lunedì 5 marzo - insieme a Mia Ceran, e con la partecipazione di Ubaldo Pantani – presenteranno l’appuntamento quotidiano con “Quelli che…Dopo il Tg”. E ancora il simpatico Lello Arena, impegnato a teatro con lo spettacolo “Parenti serpenti” e la campionessa di pattinaggio Arianna Fontana, reduce dalle Olimpiadi i di Pyeongchang.

