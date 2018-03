DRACULA DI BRAM STOKER/ Su Rai Movie il film diretto da Francis Ford Coppola (oggi, 4 marzo 2018)

Dracula di Bram Stoker, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Gary Oldman, Winona Rider e Keanu Reeves, alla regia Francis Ford Coppola.

04 marzo 2018 Cinzia Costa

il film horror in prima serata su Rai Movie

ALLA REGIA FRANCIS FORD COPPOLA

Dracula di Bram Stoker, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 4 marzo 2018 alle ore 21,10. Una pellicola horror del 1992 con il titolo in lingua originale Bram Stoker's Dracula. Il regista è Francis Ford Coppola e il cast comprende molti grandi attori hollywoodiani. Dracula è impersonato da Gary Oldman mentre Mina, la donna di cui lui si innamora, è Winona Rider, Keanu Reeves è Jonathan Harker, il promesso sposo di Mina, e Anthony Hopkins è il professor Van Elsing, cacciatore di vampiri. Nel cast figura anche Monica Bellucci, che è una delle conturbanti e sensuali spose di Dracula. Questa versione della storia del celebre conte vampiro si guadagnò tre premi Oscar e cinque Saturn Award. Per il ruolo del conte Dracula erano stati proposti molti altri nomi prima che venisse scelto Gary Oldman, la parte era stata proposta a Nicolas Cage, Daniel Day-Lewis, Christian Slater, Rupert Everett, Ray Liotta, Alec Baldwin, Hugh Grant, Alan Rickman e anche a Keanu Reeves, che però finì per interpretare Jonathan. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

DRACULA DI BRAM STOKER, LA TRAMA DEL FILM HORROR

Il film inizia con un preambolo che racconta la storia del conte Vlad, il quale si era speso in battaglia per difendere la Chiesa in Transilvania e si era così guadagnato la sinistra fama di impalatore. La sua sposa Elisabetta che lo credeva morto, si era suicidata e il dolore del conte venne amplificato quando un sacerdote disse che Elisabetta aveva dannato la sua anima compiendo un atto sacrilego come il suicidio. Per questo il conte dichiarò fedeltà al Diavolo e divenne un vampiro immortale, condannato a bere sangue umano. Molti anni dopo, il giovane Jonathan Harker, che sta per sposarsi con l'amata Mina, viene mandato in Transilvania dal conte Dracula per concludere una compravendita di case. Dracula riconosce nel ritratto di Mina la sua Elisabetta e subito parte per Londra per insidiare la fanciulla. Prima di lei si impossessa della sua amica Lucy, trasformandola in un vampiro. Per liberarla dalla possessione viene così convocato il noto professor Van Elsing, esperto in vampirologia. Jonathan intanto è tenuto prigioniero nel castello di Dracula.

© Riproduzione Riservata.