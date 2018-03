Domenica In / Anticipazioni: l’amore in ogni forma, Nina Zilli e il cast di Ballando tra gli ospiti (4 marzo)

Domenica In, anticipazioni e ospiti del 4 marzo: da Nina Zilli a Cristiana Capotondi, Ermal Meta e il cast di Ballando con le stelle 2018, puntata dedicata all'amore.

04 marzo 2018 Valentina Gambino

Domenica In, anticipazioni

Nuovo appuntamento con Domenica In, a partire dalle 14 con Cristina Parodi, sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Lo scontro con Barbara d’Urso sarà ancora molto duro ma, con molta probabilità, Lady Cologno si porterà a casa la vittoria nonostante non si dovrebbe parlare del canna-gate dell’Isola dei Famosi, in base alle prime indiscrezioni della rete. Nel frattempo, eccovi anticipazioni e ospiti del programma di Rai1 in onda oggi, domenica 4 marzo. L’argomento della nuova puntata sarà l’amore, anche questa volta in tutte le sue forme, anche nelle sue peggiori accezioni. Ed infatti, il talk show si aprirà con Nina Zilli e Cristiana Capotondi, due artiste molto sensibili al tema contro la violenza sulle donne. La cantante infatti, ha cantato di recente a Sanremo quanto il valore di una donna possa contare mentre l’attrice ha avuto il piacere di interpretare il ruolo di Lucia Annibali nella fiction TV Rai “Io ci sono”. La Parodi con loro parlerà dell’amore ossessivo e malato e la violenza sulle donne e degli abusi sui posti di lavoro.

Domenica In, ospiti e anticipazioni di oggi

Spazio a Domenica In anche per l’amore da sogno, analizzando la bellissima storia tra il Principe Harry e Meghan Markle. In studio un team di esperti e opinionisti come Antonio Riva, Enzo Miccio, Stefano Dominella, Alda D’Eusanio, Marisela Federici e Catena Fiorello, per rivelare indiscrezioni e pettegolezzi sulla cerimonia più attesa dell’anno, con tipiche suggestioni legate all’abito da sposa che verrà indossato dalla bella Meghan. Poi sarà la volta dell’amore per la musica, con alcuni interpreti italiani che avranno il piacere di intrattenere il pubblico con la loro voce. Stiamo parlando di Sal Da Vinci, Silvia Salemi e Karima. Poi ci sarà una parentesi dedicata all’amore da copertina con in studio la coppia formata da Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faissol, modella e fashion blogger brasiliana: insieme parleranno del loro matrimonio e si sottoporranno anche ad un divertente gioco per testare la loro affinità. Poi ci sarà un lungo comparto dedicato a Ballando con le Stelle, con protagonisti Ivan Zazzaroni e Paolo Belli e un comparto ancora dedicato a Sanremo con protagonista Ermal Meta. Nel corso della puntata non mancheranno gli interventi di Adriano Panatta, Claudio Lippi e il comico Leonardo Fiaschi. A rappresentare l’amore per la buona cucina sarà naturalmente Benedetta Parodi, "A casa di..." Enrica Bonaccorti.

© Riproduzione Riservata.