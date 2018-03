Domenica Live/ Anticipazioni: canna-gate cancellato e Chiara Nasti censurata? La verità dalla d’Urso (4 marzo)

Domenica Live, Anticipazioni: canna-gate dell'Isola dei Famosi 2018 cancellato e Chiara Nasti censurata? La verità da Barbara d’Urso nella nuova puntata di oggi pomeriggio.

04 marzo 2018 Valentina Gambino

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Il canna-gate è stato definitivamente cancellato dalla Domenica Live di Barbara d'Urso? Questo pomeriggio, dalle 13.55 circa, si riapriranno i battenti del programma del dì di festa condotto dalla ruspante conduttrice napoletana che, salvo imprevisti, dovrebbe comunque raccontare le ultime dinamiche degli isolani: sarà così? Del resto, proprio l'ospitata di Chiara Nasti è stata bloccata sul nascere perchè si mormora che Lady Cologno non avrebbe intenzione di parlare della spinosa faccenda che sta veramente facendo impazzire sia il web, sia i programmi di punta di Canale 5, tra Mattino e Pomeriggio 5, Domenica Live e Verissimo. Proprio ieri infatti, anche Silvia Toffanin ha parlato della faccenda, sia con Daniele Bossari presente in studio, sia con Stefano De Martino in collegamento dall'Honduras che ha anche svelato alcuni dettagli. Di cosa si occuperà la nostra Carmelita Nazionale? Si cambierà del tutto argomento oppure L’Isola verrà raccontata da un’altra angolatura? Dopo la sfuriata di Alessia Marcuzzi, è possibile che si voglia cambiare registro.

Tra le varie anticipazioni ufficiose, una cosa appare certa: la trasparenza e il rispetto del pubblico di Barbara d’Urso. Ecco perché, con molta probabilità, la ruspante Carmelita dirà il suo punto di vista sulla mancata ospitata di Chiara Nasti visto che il web, ci parla già di censura quando la nostra Barbarella da sempre, lotta per dare voce a chiunque, a prescindere dalle polemiche. Rimandata a quanto pare, anche la macchina della verità che doveva vedere protagonisti Craig Warwick, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti. Il primo infatti, è in fase di ripresa dopo l’infortunio sull’Isola mentre le altre due, sono nuovamente volate in Honduras per cercare di rientrare in gioco dopo essersi confrontate con Paola Di Benedetto e Filippo Nardi. Sulle Stories di Instagram, Barbara d'Urso ha anticipato la sua acconciatura e il suo nuovo abito vintage ma attualmente, del suo copione con gli ospiti di Domenica Live nemmeno l'ombra. Spazio sicuramente, anche per le prime novità relative alle elezioni politiche di oggi.

