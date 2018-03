Donatella Versace/ La difesa di Jennifer Lawrence e della campagna #metoo (Che tempo che fa)

04 marzo 2018 Bruno Zampetti

Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera su Rai 1 ci sarà anche Donatella Versace. Si tratta della prima volta per la celebre stilista nel salotto televisivo di Fabio Fazio. Recentemente si è tenuta a Milano la settimana della moda e sono state mostrate anche le sue creazioni. La Versace ha però anche fatto parlare di sé per la difesa di Jennifer Lawrence. L’attrice americana, infatti, era stata aspramente criticata sui social per l’abito giudicato troppo sexy, soprattutto visto il freddo che c’era, con cui si è presentata alla premiere londinese del suo ultimo film The Red Sparrow. Donatella, sul suo profilo Instagram, ha quindi condiviso la foto dell’attrice sfoggiante il suo abito a Londra e ha scritto “Jennifer sei stupenda! Hai ragione, non lasciare mai che il freddo ti fermi dall’indossare un bel vestito!”. L’attrice aveva infatti risposto alle critiche con un post in cui spiegava che avrebbe indossato quell’abito anche se ci fosse stata la neve perché ama la moda.

DONATELLA VERSACE, IL SUO PARERE SU #METOO

Alla vigilia della notte degli Oscar, non mancheranno star che sfoggeranno i suoi abiti. Recentemente Donatella Versace si è anche espressa sul movimento #metoo nato proprio dopo lo scandalo molestie scoppiato a Hollywood. In un’intervista ad Amica ha detto che è contenta del fatto che grazie all’affermazione di un principio come quello della libertà, dell’uguaglianza e del rispetto le donne non abbiano più paura di denunciare i soprusi subiti. Dal suo punto di vista la campagna #metoo ha segnato una svolta che si spera possa farsi sentire anche nel 2018 e non rimanere relegata a un evento dell’anno passato. Un auspicio che sarà sicuramente condiviso dai molti che sperano che il cambiamento non si limiti a poche parole sui social cui non seguono poi i fatti.

LA CARRIERA

Donatella Versace è nata nel 1955 ed entra nel mondo della monda negli anni ’80, quando il fratello Gianni decide di affidarle il marchio Versus. Un anno dopo la morte del fratello, disegna la sua prima linea di moda Versace. È diventata un’icona del mondo della moda e le sue creazioni sono molte apprezzate dalle attrici di Hollywood e dallo star system. Lady Gaga non a caso le ha anche dedicato una canzone dal titolo “Donatella”. Attualmente detiene il 20% della casa di moda di famiglia. Un altro 50% è in mano alla figlia Allegra, avuta dal matrimonio con Paul Beck. Ha anche un figlio di nome Daniel. È comparsa in alcuni film, tra cui Zoolander, e in documentari su personaggi della moda e dello spettacolo, come Valentino - L’ultimo imperatore.

