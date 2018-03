ED - UN CAMPIONE PER AMICO/ Su Rete 4 il film con Matt LeBlanc (oggi, 4 marzo 2018)

Ed - Un campione per amico, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Matt LeBlanc e Jim Caviezel, alla regia Bill Couturie. La trama del film nel dettaglio.

04 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE MATT LEBLANC

Il film Ed - Un campione per amico va in onda su Rete 4 oggi, domenica 4 marzo 2018, alle ore 15,00. Una pellicola comica per tutta la famiglia che è stata affidata alla regia di Bill Couturie nel 1996 e vede protagonista un simpatico scimpanzé che grazie alle sue straordinarie doti naturali, diventa un formidabile giocatore di baseball. Il cast di attori principali è composto da Matt LeBlanc, Jim Caviezel, Jack Warden, Gene Ross, Paul Hewitt, Sage Allen e Stan Ivar. Ed - Un campione per amico non è mai stato distribuito nei cinema italiani ma dalla sua data di uscita viene spesso riproposto sulle reti Mediaset, sopratutto nel fine settimana. Nel cast spicca la presenza di un giovanissimo Jim Caviezel, che nel film interpreta il personaggio di Dizzy Anderson. Caviezel, attore americano classe 1968, è particolarmente noto per aver vestito i panni di Gesù nel film La passione di Cristo, film del 2004 diretto da Mel Gibson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ED - UN CAMPIONE PER AMICO, LA TRAMA DEL FILM

Jack "Deuce" Cooper è un giovanissimo giocatore di baseball, timido ed introverso. Il suo carattere molto insicuro non gli permette però di esternare a pieno tutte le sue capacità limitando di molto la sua carriera. La paura di sbagliare lo porta spesso a compiere errori in campo, costringengo il coach a metterlo in panchina. Nel frattempo Jack conosce Ed, uno splendido esemplare di scimpanzè estremamente intelligente ed abile giocatore di baseball. Grazie al suo aiuto la squadra di Jack riuscirà a vincere il campionato e quest'ultimo sarà finalmente in grado di vincere tutte le sue paure, mostrando le sue vere abilità in campo.

