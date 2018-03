Ermal Meta a Domenica In/ Dopo la vittoria a Sanremo con Moro aspettando l'Eurovision Song Contest 2018

Ermal Meta, ospite a Domenica In, dopo la vittoria a Sanremo con Fabrizio Moro in attesa di partecipare all'Eurovision Song Contest 2018. Quale sarà la sorpresa speciale di Cristina Parodi?

04 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Ermal Meta e Fabrizio Moro

Sorpresa speciale per uno dei due vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo, l’amatissimo Ermal Meta, nel corso della nuova puntata di Domenica In. Il noto cantautore, in una recente intevista a XL di Repubblica, ha spiegato la genesi di canzoni che arrivano dritti al cuore della gente : "Noi siamo gli altri. Ciò che ci circonda ha la forma degli altri. Da soli fa male anche l’aria. Ciò che più ci fa bene non è ricevere, ma dare. E diamo agli altri". L'interprete di Non mi avete fatto niente, che assieme a Fabrizio Moro, prenderà parte alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, ha rivelato, inoltre, che i suoi brani sono frutto delle esperienze che, spesso, gli hanno lasciato un segno indelebile: "Tutti noi abbiamo delle ferite, grandi o piccole non importa. Quello che conta è quello che ne facciamo. Tutti ricevono quello che sono in grado di sopportare e non tradurre in lezioni di vita quello che ci accade è uno spreco immenso". Recentemente, il cantante ha ricevuto una candidatura al Premio Amnesty 2018: "La musica può arrivare in profondità. Se la soluzione ai problemi del mondo è l’istruzione, perché sono le persone a creare i problemi e sempre le persone li possono risolvere, per non cadere negli errori del passato, la musica e l’arte aiutano ad educare lo spirito. Mente sana in corpo sano, ma anche cuore generoso in animo nobile".

ERMAL META E' FIDANZATO CON SILVIA NOTARGIACOMO

Ermal Meta è sempre stato molto discreto sulla sua vita privata. Sappiamo, però, che è fidanzato, da diverso tempo, con la speaker radiofonica, Silvia Notargiacomo. Dopo la vittoria all'ultimo Festival di Sanremo con Non mi avete fatto niente, la compagna, un po' come capitato a Francesco Gabbani, un anno prima, ha rivolto un tenero pensiero: "Ecco la Felicità: sono tutte quelle piccole cose che hai accolto, accarezzato, amato ad averti portato fin qui… ed io sono felice con te". Il cantautore albanese, subito dopo il trionfo sul palco dell'Ariston, ha risposto in maniera ironica, ad un tweet circolato nelle ore successive, che auspicava l'esistenza di una presunta relazione sentimentale con il partner di lavoro, Fabrizio Moro: "Ci vogliamo bene, ma non così tanto!". Una risposta originale, esilarante che, di fronte ad episodi di omofobia, esaltano il valore della vera amicizia tra due uomini che non hanno timore di dimostrare di essere in perfetta simbiosi, uniti in nome della musica: "Siamo ottimi amici da molto tempo, ora ci vogliamo ancora più bene" ha confessato Meta durante la sua prima apparizione da vincitore a Che tempo che fa di Fabio Fazio.

IL PICCOLO GIUSEPPE BERTOLOTTI SUL PALCO CON ERMAL META

Ermal Meta, negli scorsi giorni, grazie al prezioso contribuito dei fan, è riuscito a portare una vera e propria ricerca con protagonista un baby fan che, armato di voce e chitarra, ha cantato Non mi avete fatto Niente, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo: "Ti invito ufficialmente al Forum di Assago a cantare insieme, bimbo fenomeno. Diffondete per favore così gli arriva" ha tuonato immediatamente sui social. Il bambino prodigio si chiama Giuseppe Bertolotti, a solo otto anni e vive a Squillace, in provincia di Catanzaro, in Calabria. Da qualche tempo, ha iniziato a prendere lezioni di musica, e, a cimentarsi con la canzone di Moro Meta perché con un testo dal significato molto profondo. Il talento in erba, e la sua famiglia, sono stati invitati sul palco del concerto del Forum di Assago, il prossimo 28 aprile, per cantare assieme al loro beniamino: "Vedere mio figlio in TV è stata un’emozione unica. Stasera amore mio mi hai fatto piangere. Che Dio ti guidi sempre nel giusto e non ti abbandoni mai" hanno scritto i suoi familiari su Facebook. Che sia l'inizio di una promettente carriera nel mondo discografico?

