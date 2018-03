Francesca Cipriani, topless in mare all'Isola dei Famosi/ Show bollente dell’ex Pupa: rischio provvedimento

Francesca Cipriani, topless in mare all'Isola dei Famosi: l'ex Pupa si slega da Bianca Atzei e regala uno show bollente nelle acque honduregne: come sarà punita?

04 marzo 2018 Emanuela Longo

All'Isola dei Famosi 2018, ci pensa Francesca Cipriani a risollevare gli animi ed accendere i bollenti spiriti! Nelle ultime ore, infatti, sulle spiagge dell'Honduras il clima si è fatto bollente per via di un vero e proprio sexy show che l'ex gieffina e Pupa ha regalato ai suoi compagni di avventura. Dopo la paura del vuoto, le urla e lo spettacolo regalato ai telespettatori in ben due occasioni grazie alla complicità di Giucas Casella e delle sue ipnosi, questa volta Francesca Cipriani ha dato il meglio di sé rendendosi protagonista di un seno incontenibile nel vero senso della parola. Sull’Isola dei Famosi 2018 è arrivato ancora il tempo del Francesca Cipriani Show. L’ex pupa con il suo prorompente seno ha dato vita ad un siparietto bollente in acqua. Il tutto dopo essersi slegata da Bianca Atzei ed avere infranto le regole ancora una volta (visto che in precedenza anche Paola si era liberata dalla “morsa”). La Cipriani però, sembra non preoccuparsi del problema e si dedica alla danza dell’acqua, in attesa della puntata di domani sera in diretta.

FRANCESCA CIPRIANI OSTACOLATA DAL SENO PROROMPENTE

Francesca Cipriani continua ad essere inconsapevole ed ignara del fatto che avendo nuovamente infranto il regolamento potrebbe essere al centro di una sonora punizione che potrebbe pesare anche sul resto dei naufraghi. La bella ex Pupa, dunque, dà libero sfogo ad un ballo in acqua, doppiamente inconsapevole di un semi-topless che non lascia spazio all'immaginazione. Non è la prima volta che la Cipriani si trova a dover fare i conti con il suo ingombrante seno in quanto anche in occasione di una prova ricompensa, l'ostacolo è stato rappresentato proprio dalla sua taglia eccessiva. Eravamo nella terza puntata del reality quando Francesca si ritrovò in grande difficoltà durante il passaggio sotto un tronco, strisciando sulla sabbia. In quell'occasione, da una parte il seno della naufraga ostacolava lo svolgimento della prova ma dall'altra la Cipriani ha dovuto necessariamente prestare attenzione per evitare che potesse sgusciare fuori dal costume. Attenzione che, nelle ultime ore, l'ex gieffina non sembra affatto aver avuto, concedendosi un momento di puro svago nelle acque honduregne.

