Francesca Fioretti/ Chi è la fidanzata di Davide Astori, dal passato con il Grande Fratello alla maternità

Francesca Fioretti, ecco chi è la compagna di Davide Astori, capitano della Fiorentina morto per attacco cardiaco nella nottata prima della partita della sua squadra di calcio.

04 marzo 2018 Valentina Gambino

Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori

Non sono ancora stare precisate nel dettaglio le cause della morte improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina morto in nottata mentre stata riposando in un albergo a Udine. Era in ritiro con la sua squadra, in vista della partita di oggi, naturalmente annullata. Davide Astori aveva 31 anni e lascia una figlia di due anni avuta dalla compagna l'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello, Francesca Fioretti. La bellissima novella dell’arrivo di Vittoria era stata svelata proprio dal papà, che aveva lasciato all'improvviso i compagni di calcio durante gli allenamenti, per correre dalla compagna e la piccola che l'ha reso padre per la prima volta. L'ex viaggiatrice di Pechino Express, intervistata da Vanity Fair ancora in dolce attesa, aveva svelato di volersi occupare da sola della figlia, senza l'aiuto della babysitter. "È il coronamento di un amore iniziato due anni fa, al compleanno di un amico comune: io ero appena stata in Vietnam e Davide, appassionato di viaggi, ha preso la palla al balzo facendomi domande sui luoghi che avevo visitato. Dopo poco tempo abbiamo iniziato a frequentarci e adesso eccoci qui, in attesa del primo figlio".

Poi proprio Francesca Fioretti, sempre intervistata da Vanity Fair, aveva parlato di come affrontare gli spostamenti di lavoro del compagno e se c'era o meno, voglia di fiori d'arancio: "La priorità adesso è un'altra, anche se le nozze restano comunque un progetto per il futuro. Intanto mi voglio vivere il presente e stare con Davide, non sono fatta per le storie a distanza: all'inizio quando giocava nel Cagliari facevo avanti e indietro, ma già lo scorso anno quando è passato alla Roma io mi sono spostata giù. Per me è stato fantastico visto che volevo già trasferirmi nella capitale per studiare recitazione", aveva dichiarato. L'ultima fotografia social di Francesca Fioretti, risale al 18 febbraio, con uno scatto che mostra le manine della piccola Vittoria. Tanti i commenti di condoglianze da parte degli estimatori ma al momento, tutto – naturalmente – tace.

