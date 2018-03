Francesco Facchinetti a Domenica In/ La moglie Wilma Helena Faissol è la donna della sua vita

Francesco Facchinetti, ospite a Domenica In di Cristina Parodi, per parlare della sua storia d'amore con la moglie Wilma Helena Faissol, mamma dei suoi due figli, Liv e Leone

04 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faissol, modella e fashion blogger brasiliana sono gli ospiti della nuova puntata di Domenica In: insieme racconteranno la loro storia e si sottoporranno a un gioco per testare la loro affinità. Il conduttore, speaker radiofonico, cantante, figlio di Roby (ex dei Pooh), da qualche anno, è titolare della NeWcO Management, un'agenzia che cura gli interessi dei nuovi talenti del mondo digitale come Frank Matano, Enrico Nigiotti, Francesco Sole, Ricky. E' sposato dal 2014 ed è padre di Leone, Lavinia Angelica Catherine e Mia, nata dalla relazione con Alessia Marcuzzi: "La mia prima figlia Mia che ha quasi 6 anni ha una grande passione per la musica e io sono molto felice di questo e cerco di aiutarla" ha dichiarato ad Oggi, ad agosto 2017". Il poliedrico artista, ai figli, però, come tanti papà del mondo, non riesce a dire no: "La prima volta che ho sgridato mia figlia, lei ha pianto per un giorno intero. Sono abituati a vedermi sorridente e giocoso e quando non è così si spaventano molto. Quindi, preferisco non farlo". Anche la compagna, spesso, si lamenta dei tanti impegni del fu dj Francesco che fa di tutto per non far mancare nulla alla sua famiglia allargata: "Le faccio un esempio: può capitare anche che nei momenti di massima intimità uno dei ragazzi che seguo abbia un problema e io ci devo essere, per lui, subito".

FRANCESCO FACCHINETTI E LE DOPPIE NOZZE CON WILMA

Francesco Facchinetti ha sposato la sua amata Wilma due volte, l'11 dicembre 2014 in gran segreto, in Comune, a Mariano Comense ed un anno dopo in Chiesa: "Con Wilma ho trovato l’altra metà del mio universo. Amo Wilma, la rispetto, l’intesa è perfetta. Non avremmo fatto figli a caso, non ci sposiamo per gioco. Dopo la nascita di Leone era giusto concludere il ciclo del vero amore con le firme in comune e le nozze. Ora però ci vuole il grande party. Sta organizzando tutto Wilma. Ci saranno le nostre rispettive famiglie, ci saranno Mia, la figlia che ho avuto da Alessia Marcuzzi, e Charlotte, la figlia di Wilma, insieme con tanti nipotini e i parenti che arriveranno dal Brasile" aveva dichiarato il popolare conduttore, al settimanale Chi, nel maggio 2015. Il figlio di Roby ha, nella stessa intervista, ribadito il buon rapporto tra le due donne che l'hanno reso padre di tre splendide creature: "Alessia ha conosciuto Wilma. Ci siamo visti tutti insieme, poco tempo fa, anche alla finale dell’Isola dei famosi. Quella resta la fotografia dolce di una famiglia allargata". Spesso Facchinetti e sua moglie, la Marcuzzi con il marito Paolo ed i rispettivi figli, trascorrono assieme brevi periodi di vacanze assieme con tanta gioia e serenità. Perché si vuole, si può!!!

WILMA E' LA SUA MISS ITALIA

Francesco Facchinetti, negli ultimi due anni, è stato il padrone di casa di Miss Italia, il concorso di bellezza, in onda su La7, che cerca la nuova stella da lanciare nel mondo dello showbiz. Il conduttore, però, grazie alla moglie Wilma, è maturato come uomo, ristabilendo l'ordine delle sue priorità. Al settimanale Intimità, in un'intervista datata settembre 2017, il manager di giovani talenti è fermamente convinto che la compagna sia la donna della sua vita, colei che gli ha fatto mettere la testa a posto e abbandonare una vita di sregolatezza: "Perché mi sopporta, e al di là delle battute, in un rapporto la sopportazione è davvero importante. Ma lei ai miei occhi è bellissima perché è l'esatto opposto di me, è zen, tranquilla, pacata, va piano, non grida. La donna perfetta, visto che io occupo tutti gli spazi di una stanza, chi viene a mangiare al ristorante con me di solito non riesce a parlare nemmeno un secondo, parlo sempre io. Avere una donna che è il mio contrario è basilare, mi dà equilibrio, ho proprio bisogno di avere accanto una che sappia ragionare e capire le varie situazioni".

