Furore 2/ Anticipazioni del 4 marzo 2018: Saro riuscirà a scoprire la verità sulla morte di Vito?

Furore 2, anticipazioni del 4 marzo 2018, in prima Tv su Canale 5. Saro è ad un passo dall'arresto dell'assassino di Vito. Giovanna perdonerà Franco?

Furore 2, in prima Tv assoluta su Canale 5

FURORE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 4 marzo 2018, andrà in onda il terzo episodio di Furore 2, in prima tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Giovanna scopre grazie al cameriere dell'hotel Regina che assomiglia molto alla madre Anna e che potrebbe trovarsi ancora sul posto. Intanto, Saro bussa alla porta di Belmonte perché ha trovato un collegamento fra lui e l'omicidio di Vito, ma Belmonte si difende dalle accuse. I genitori di Marisella sono nel pieno della disperazione. Hanno scoperto infatti che la ragazza è incinta e cercano di capire come procedere per non cadere nel vortice dello scandalo. Il parroco viene informato inoltre dal proprietario dell'hotel Regina della sua volontà di cedere la struttura agli orfani meridionali, convinto che siano i più bisognosi del territorio. Il tutto inoltre in nome di Vito, per onorarne la memoria. Le parole di Carbone vengono interrotte tuttavia dalla moglie di Calligaris: il proprietario decide così di rinunciare al progetto, convinto che l'imprenditore ostacolerà ogni suo piano. Mentre Giovanna incontra ancora Belmonte, Marisella è al centro delle chiacchiere di paese per via del suo lutto ancora in corso. La nonna spinge inoltre la sorella di Marisella a fare di tutto per farla ragionare, dato che dare al mondo il figlio di Vito non potrà che portarle altri guai. La informa infatti che potrebbe partorire lontano da Lido Ligure e dare poi in adozione il bambino, ma Marisella reagisce male. Dopo aver confidato a Belmonte tutti gli indizi raccolti sui genitori, Giovanna si concede un bagno con il giovane e fra i due sono tanti gli sguardi languidi.

Saro invece deve ancora sottostare alle angherie del suo superiore, deciso a non aiutarlo nelle indagini sulla morte di Vito. Anche se ha trovato degli errori nelle indagini, il Commissario accetta di parlare a Saro con riluttanza. L'ufficiale gli dà alla fine il benestare per approfondire alcuni indizi, ma solo se coinvolgerà Belmonte e si ricorderà del tempo limite che gli è stato concesso per il caso. In seguito, Saro diventa sempre più pensieroso riguardo agli ultimi eventi. Seguendo una pista personale, riesce infine a trovare l'auto rosa vista sulla scena del crimine, ma viene aggredito dal cane del proprietario. Ritarda così alla cena con Giuseppina e la famiglia della fidanzata, che iniziano a dubitare della sua buona fede. Sofia intanto cerca di farsi bella agli occhi delle Signore della Carità, ma senza riuscirci. Grazie ad un evento fortuito, Giovanna e Marisella si ritrovano invece ad unire le forze, soprattutto dopo che la prima scopre la verità sulla madre Anna e sul suo ricovero in un manicomio. Decisa ad agire di testa propria, Marisella decide di trasferirsi nella casa che Vito aveva comprato per il loro futuro, convinta che solo così potrà vivere la gravidanza lontano dagli occhi indiscreti. Più tardi, Giovanna ha un faccia a faccia con la madre.

ANTICIPAZIONI DEL 4 MARZO 2018, EPISODIO 3

Ora che Giovanna ha finalmente scoperto dove si trova la madre Anna, ha bisogno di avere ulteriori elementi per scoprire la verità sul proprio passato. Sono fin troppe le domande che affollano la mente della giovane: perché non l'ha mai cercata? Ma soprattutto chi ha deciso di rinchiuderla in manicomio? Per riuscire a trovare le risposte alle sue molteplici domande, dovrà scoprire che cosa è accaduto vent'anni prima, in occasione della sua nascita. Dato il rapporto che si è creato con Belmonte, Giovanna deciderà di chiedere aiuto proprio al poliziotto, che di contro ha molto da farsi perdonare. I due non si sono infatti lasciati in buoni rapporti, ma Franco è convinto di nutrire dei forti sentimenti per la ragazza. Non esiterà così a dichiararsi, sicuro di poter avere una seconda possibilità per rimediare ai propri errori. Nel frattempo, Saro è sul punto di arrestare chi ha ucciso Vito e riesce ad ottenere il mandato. Dovrà tuttavia fare i conti con un mistero più grande del previsto, dato che le cose non sono come sembrano.

