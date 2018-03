IL LABIRINTO DEL FAUNO/ Su Rai Movie il film con Ivana Baquero (oggi, 4 marzo 2018)

Il labirinto del fauno, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Ivana Baquero e Sergi López, alla regia Guillermo del Toro. La trama del film nel dettaglio.

04 marzo 2018 Cinzia Costa

il film fantastico in seconda serata su Rai Movie

ALLA REGIA GUILLERMO DEL TORO

Il labirinto del fauno, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 4 marzo 2018 alle ore 23.15. Una pellicola fantastica che è stata girata nel 2006 con il titolo originale El laberinto del fauno. Si tratta infatti di una produzione spagnola diretta dal regista Guillermo del Toro. Questo film doveva far parte di una trilogia iniziata con La spina del diavolo (El espinazo del diablo, 2001) ma che poi è rimasta incompleta poiché il terzo film non è mai stato girato. Il labirinto del fauno ha come attrice protagonista Ivana Baquero (Ofelia), con lei fanno parte del cast Sergi López (il Capitano Vidal), Maribel Verdú (Mercedes), Doug Jones (che interpreta due ruoli, quello del Fauno e dell'uomo pallido) e Ariadna Gil (Carmen). Questa pellicola è stata presentata al festival di Cannes nel 2006 e ha vinto tre premi Oscar, oltre a molti altri prestigiosi premi cinematografici. Si tratta del film in lingua spagnola che ha incassato di più in assoluto. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL LABIRINTO DEL FAUNO, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

L'azione è ambientata nel 1944, dopo la fine della guerra civile in Spagna e la dittatura di Franco che ormai si è insediata stabilmente. La protagonista si chiama Ofelia, ed è una bambina che si trova a vivere una situazione di grande disagio. Sua madre Carmen infatti è incinta, aspetta un figlio dal suo secondo marito, il capitano Vidal, che ha l'incarico di spegnere gli ultimi focolai di ribellione al regime dittatoriale. L'unica persona che vuole davvero bene ad Ofelia è la governante Mercedes, che fa a sua volta segretamente parte della ribellione. Per riuscire a sopravvivere alla sua infelice esistenza Ofelia si rifugia in un mondo di fantasie, in cui incontra un fauno che la fa persuasa del fatto che lei non è umana. Le assegna allora delle prove da superare per far ritorno al regno incantato a cui appartiene. Ofelia gli obbedirà, riuscendo ad attraversare incolume la nascita del suo fratellino e la morte di sua madre. Ma giunta davanti all'ultima prova, la definitiva, la bambina dovrà scegliere tra la sua vita e quella del suo fratellino appena nato.

© Riproduzione Riservata.