Isola dei Famosi 2018, spoiler di Stefano De Martino/ "Discussioni e grande movimento in Honduras"

Isola dei Famosi 2018, Stefano De Martino svela nuove indiscrezioni dall'Honduras. Nuovi scontri e scintille a Playa Uva. Intanto Vladimir Luxuria attacca Alessia Marcuzzi

04 marzo 2018 Anna Montesano

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, Isola

Anche la nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018, che ricordiamo torna per questa settimana al lunedì, ha in serbo tante sorprese. Non si sa se Alessia Marcuzzi tornerà a parlare del caso canna-gate (cosa che dipenderà da eventuali nuove prove contro il programma da parte di Striscia La Notizia), quello che è però certo è che non mancheranno nuovi scontri. Ad anticiparlo è l'inviato dell'Isola dei Famosi Stefano De Martino. In collegamento con Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo, Stefano si lascia infatti sfuggire che su Playa Uva le cose stanno diventando abbastanza complicate. "Una situazione piena piena di scintille - annuncia l'inviato, che poi aggiunge - ci sono state un po' di discussioni e c'è molto movimento". Cos'è quindi accaduto in questi giorni in Honduras? Ci sono state nuove liti e discussioni tra i naufraghi che scopriremo solo lunedì in diretta?

VLADIMIR LUXURIA ATTACCA ALESSIA MARCUZZI

E se di canna-gate non si parlerà nella nuova diretta dell'Isola dei Famosi, nelle altre trasmissioni e in ogni rivista la discussione è ancora aperta e accesa. Le nuove accuse alla trasmissione e ad Alessia Marcuzzi arrivano proprio da colei che lo scorso anno è stata sua opinionista in studio: Vladimir Luxuria. “Non affrontare nella diretta dell’Isola un fatto così grave come il canna-gate - dichiara la Luxuria al settimanale Nuovo, per poi aggiungere - soprattutto quando tutti gli altri programmi ne parlavano, può sembrare una decisione forzata e fuori luogo. Credo che Alessia, pur di seguire la volontà degli autori, abbia deciso di insabbiare tutto”. Un'accusa molto forte, che però trova in accordo molti altri, in primis, Antonio Ricci e Striscia La notizia.

© Riproduzione Riservata.