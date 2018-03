KUNG FU PANDA 2/ Su Italia 1 il film diretto da Jennifer Yuh (oggi, 4 marzo 2018)

Kung Fu Panda 2, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast i doppiatori: Angelina Jolie e Gary Oldman, alla regia Jennifer Yuh. La trama del film nel dettaglio.

04 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

LE VOCI DI ANGELINA JOLIE E GARY OLDMAN

Il film Kung Fu Panda 2 va in onda su Italia 1, oggi, domenica 4 marzo 2018. Una pellicola d'animazione del 2011 che rappresenta il secondo capitolo dedicato alle avventure del panda Po. Kung fu panda 2 ha potuto contare sulla regia di Jennifer Yuh, regista americana che ha poi diretto anche il sequel, uscito nei cinema di tutto il mondo nel 2016 ed è entrato nella storia del cinema proprio per questo aspetto. Infatti la Yuh è stata una delle primissime registe donna ad aver curato la regia di una pellicola animata. Il cast di doppiatori nella versione originale e di quella italiana è rimasto pressocché invariato rispetto al primo capitolo. Oltre al cambio alla regia, anche il cast di sceneneggiatori ha subito un profondo cambiamento. La sceneggiatura di Kung Fu Panda 2 è stata infatti curata da John Stevenson, noto sceneggiatore americano famoso per aver contribuito al successo di film come Shrek, Shrek 2 e Conte Dracula. Ha poi potuto contare anche sulla collaborazione di Charlie Kaufman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

KUNG FU PANDA 2, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola esordisce raccontando le terribili gesta di Shen, un maestoso pavone discendente dalla dinastia dei Gong Ming. Al contrario dei suoi amabili genitori, Shen si dimostra fin da giovane perfido e malvagio. Appresa da un veggente la notizia che in un futuro non troppo lontano egli sarebbe stato annientato da una figura "bianca e nera", Shen decide di ordinare una strage di panda, provocando lo sdegno dei suoi genitori, che ne ordinano l'esilio forzato a vita dal loro regno. Passano circa vent'anni e Po, come narrato nelle avventure del primo film, ha realizzato il suo sogno diventando un guerriero e protettore dell'intera valle. Un giorno, la quiete del villaggio viene sconvolta dall'arrivo di un gruppo di lupi famelici inviati dallo stesso Shen per appropriarsi di una pietra preziosa, necessaria per la costruzione di una terribile arma. Dopo aver scacciato gli invasori, Po scopre la verità sulle sue origini. Suo padre Shifu gli racconta, infatti, di averlo trovato quando era solo un cucciolo in un piccolo cesto e che non riuscì mai a trovare i suoi veri genitori. Intanto Shen, che è riuscito a costruire la sua arma, fa ritorno nel suo regno, assicurandosene il controllo.

© Riproduzione Riservata.