Karima a Domenica In/ L'amore per la figlia Frida: "Non è facile fare questo lavoro e essere mamma..."

Karima Ammar torna in tv a Domenica In per cantare l'amore: dopo il successo ad Amici e la partecipazione a Tale e quale show, il mestiere più bello è quello della mamma

04 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Karima Ammar a Domenica In

Karima Ammar sarà la protagonista dello spazio 'Amore e Musica, di Domenica In assieme a Sal Da Vinci e Silvia Salemi. Nasce a Livorno e, ancora adolescente, si avvicina alla musica, partecipando a "Bravo Bravissimo" e al contenitore domenicale di Rai1. Nell'ottobre 2006 viene ammessa alla sesta edizione del programma "Amici di Maria De Filippi". Classificatasi al terzo posto, la cantante vince il premio della critica, assegnatole all'unanimità. Nello stesso anno Karima sigla il suo primo contratto discografico con Sony BMG. Nel febbraio 2009 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Proposte, con il brano "Come in ogni ora". Durante la seconda serata del festival, Karima è accompagnata sul palco da Burt Bacharach e Mario Biondi. In occasione della kermesse, viene pubblicato l'EP "Amare le differenze". Nel maggio dello stesso anno, a Torino, partecipa ad "Amici - La sfida dei talenti", uno spettacolo in onda da Canale 5, condotto da Maria De Filippi, che vede in gara i protagonisti delle prime otto edizioni del talent show. Karima si classifica, prima fra i cantanti, al secondo posto dietro ad Anbeta Toromani, ballerina della seconda edizione. Gli ultimi mesi del 2009 vedono l’artista impegnata nella veste di doppiatrice cinematografica: in questo ruolo presta la voce a Naturi Naughton nel film "Fame - Saranno famos"i, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 9 ottobre, e interpreta le canzoni della Principessa Tiana nel Classico Disney La principessa e il ranocchio, uscito il 18 dicembre dello stesso anno.

LA LUNGA CARRIERA DI KARIMA

La carriera di Karima è stata costellata da una serie di successi professionali che, di anno in anno, arricchiscono il suo curriculum. Nell’aprile del 2010 esce il primo album della cantante, intitolato Karima, registrato interamente a Los Angeles sotto la direzione di Burt Bacharach. Nello stesso anno Karima ha l'opportunità di aprire i concerti del tour italiano di Whitney Houston e di partecipare come special guest nel tour italiano di Burt Bacharach. Karima è anche supporter dei concerti di John Legend, Anastacia, Simply Red e Seal. Nel corso degli ultimi due anni Karima ha provvisoriamente rallentato la propria attività artistica, dedicandosi a un’altra importante: la nascita di una bellissima bambina. Il 2014 segna il ritorno a pieno regime all’attività artistica, con la registrazione di "Close to you", il nuovo album in uscita a fine marzo per Universal, su etichetta Decca black, che riassume e sigilla, in una preziosa sintesi, l’esperienza intensa vissuta in questi anni con Burt Bacharach: è un esplicito omaggio all’arte di un Maestro che ha contribuito in maniera decisiva alla sua crescita artistica. Nel 2015, la giovane interprete ha preso parte a Tale e quale show, si classifica tra i primi 6 e quindi partecipa anche allo spin-off Tale e quale show - Il torneo insieme ai migliori dell'edizione precedente, posizionandosi all'ottavo posto. L'anno dopo, avrebbe dovuto prendere parte nuovamente allo show di Carlo Conti ma, alla vigilia della prima puntata, annuncia il suo ritiro a causa di un problema di salute. Pochi giorni dopo viene operata alle corde vocali e, nelle settimane successive, si sottopone ad un periodo di riabilitazione. Nel 2017, invece, è sul palco come interprete di The Bodyguard - Guardia Del Corpo, accanto ad Ettore Bassi, per ricoprire il ruolo, nella pellicola, affidato a Whitney Houston.

L'AMORE PER LA FIGLIA FRIDA E IL COMPAGNO RICCARDO

Karima è stata, sempre, piuttosto riservata sulla sua vita privata. E parla poco, pubblicamente, di sua figlia Frida e del compagno Riccardo. In una rara intervista, rilasciata a Vero, nel 2015, la cantante, in occasione della sua partecipazione a Tale e quale show, ha raccontato aspetti inediti della sua vita da mamma che, però, continua ad inseguire il proprio sogno, cioè quello di vivere grazie al canto: "Quando era più piccola, per farla addormentare le cantavo la ninna nanna e lei mi guardava sempre con aria soddisfatta. Ma dato che le piaceva ascoltarmi, non si addormentava mai!". Il papà della bimba, ai tempi, è riuscito tranquillamente a gestire le faccende domestiche senza farle pesare troppo l'assenza della mamma: "Non è semplice fare un lavoro di questo tipo, essere mamma di una bambina di 19 mesi e non vivere a Roma. Ora, per esempio, mi sto occupando a distanza del suo inserimento all’asilo nido. Mi mandano delle foto e cerco di essere il più possibile presente". Cosa non si fa per amore dei figli...

