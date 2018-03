LA SIGNORA AMMAZZATUTTI/ Su Cielo il film con Kathleen Turner (oggi, 4 marzo 2018)

La signora ammazzatutti, il film in onda su Cielo oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Kathleen Turner e Sam Waterston, alla regia John Waters. La trama del film nel dettaglio.

04 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

ALLA REGIA JOHN WATERS

Il film La signora ammazzatutti va in onda Cielo oggi, domenica 4 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola thriller e commedia (Serial mom, 1994), che è stata scritta e diretta da John Waters ed è quella che nel gergo anglosassone cinematografico viene definita una black comedy, una commedia nera. La protagonista è Kathleen Turner, che interpreta Beverly, con lei fanno parte del cast Sam Waterston (suo marito Eugene), Ricki Lake (sua figlia Misty), Matthew Lillard (suo figlio Chip) e Scott Morgan (il Detective Pike). La sceneggiatura, si dice, essere stata tratta da una storia vera, ma in seguito questa notizia è stata smentita come una trovata pubblicitaria. La signora ammazzatutti è diventato un cult fin quasi dal momento della sua prima uscita nelle sale cinematografiche anche se non è stato un grande successo ai botteghini. Per il ruolo di Beverly si era pensato anche ad altre attrici quali Meryl Streep, Julie Andrews, Kathy Bates e Glenn Close. Il regista John Waters, ha dovuto pagare 60 mila dollari di diritti d'autore per aver usato la canzone Tomorrow, che viene cantata da una delle vittime di Beverly poco prima che lei la uccida. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

LA SIGNORA AMMAZZATUTTI, LA TRAMA DEL FILM

Beverly è all'apparenza la perfetta mamma e moglie americana, sa cucinare, bada alla casa, vuole bene ai suoi figli e a suo marito e intrattiene rapporti cordiali con i suoi vicini. Ma dietro quest'apparenza impeccabile si cela in realtà una personalità schizofrenica e ossessiva, infatti Beverly, ha delle convinzioni assolute e ogni volta che vede qualcuno che le infrange diventa violenta. Infatti si rende colpevole di una serie di omicidi causati da futili motivazioni, come ad esempio la non corretta osservanza delle procedure della raccolta differenziata. Alla fine Beverly viene scoperta e processata, ma lei decide di assumere la sua difesa di persona e riesce a farsi scagionare, in più diventando un fenomeno mediatico e un personaggio di grande successo.

