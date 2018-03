LUCIO DALLA/ Ron gli dedica un album a 75 anni dalla sua nascita (Techetechetè)

A 75 anni dalla sua nascita, Rai 1 ricorda Lucio Dalla con una puntata speciale di Techetechetè, in cui si parlerà anche di un altro Lucio, ovvero Battisti

04 marzo 2018 Bruno Zampetti

Lucio Dalla a Techetechetè

A 75 anni dalla sua nascita, Rai 1 ricorda Lucio Dalla con una puntata speciale di Techetechetè, in cui si parlerà anche di un altro Lucio, ovvero Battisti. Il ricordo di Dalla è stato riacceso in questi giorni dal suo amico Ron. Il quale non solo ha portato al Festival di Sanremo l’inedito di Lucio Dalla “Almeno pensami”, ma ha realizzato un nuovo album, uscito proprio in questi giorni, dal titolo “Lucio!”, composto da 12 brani tutti dedicati a Dalla. Tra le canzoni ci sono anche “Piazza Grande”, “Chissà se lo sai” e “Come è profondo il mare”). "Molte canzoni sono rimaste fuori, all'ultimo ad esempio mi sono ricordato di Le Rondini, mi è preso un colpo, ma la canterò live", ha detto Ron in un’intervista TgCom24. Il cantante ha anche realizzato il video del brano “Almeno pensami” nella casa che fu di Lucio Dalla, diventata ora un museo.

LUCIO DALLA, IL RICORDO DI RON SUL PRIMO INCONTRO

E la prima giornata di visite guidata “A casa di Lucio”, nella casa che fu di Dalla, è stata un vero successo. Secondo quanto riporta Dariodelweb.it, l’iniziativa della Cna di Bologna ha avuto molti visitatori, anche perché si possono vedere molti quadri, statue e oggetti appartenuti a Dalla, compresa la targa con il terzo premio del Festival di Sanremo per la canzone “4/3/1943”, corrispondente alla data di nascita dello stesso Dalla. Ron, sempre nell’intervista sopra citata, ha raccontato così il primo incontro con quello che divenne poi un suo fraterno amico: “La prima volta che ci siamo visti era per una canzone che dovevo portare a Sanremo, lo aspettavo con mio padre per ascoltarla, è arrivato ingessato all'incontro perché era reduce da un incidente, ricordo ancora gli occhialini e la barba... mi ha colpito subito perché mi ha fatto ridere... Ci manca molto, ci manca la sua gioia”.

LA CARRIERA

Nato a Bologna, Lucio Dalla perde presto il padre (nel 1950) e la madre lo fa trasferire al Collegio vescovile Pio X di Treviso. Tornato a Bologna adolescente comincia ad appassionarsi al jazz e a imparare a suonare il clarinetto. Con questo strumento entra nella Rheno Dixieland Band dove suona anche Pupi Avati. Nel 1962 entra a far parte dei Flippers e partecipa anche ad alcune incisioni di Edoardo Vianello. Nel 1962 incide il suo primo 45 giri. Partecipa al Festival di Sanremo in cui l’amico Luigi Tenco si toglie la vita. Nel 1971 porta all’Ariston “4/3/1943” con cui comincia ad avere un certo successo. In tutto ha pubblicato 22 album, l’ultimo dei quali uscito nel 2009. Lucio Dalla muore il 1° marzo del 2012 per un infarto a Montreux, cittadina svizzera dove si era esibito la sera precedente

© Riproduzione Riservata.