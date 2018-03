La storia di Ciro a C'è Posta per te 2018/ Sei anni senza i figli ma loro chiudono la busta

Ciro cerca i suoi tre figli a C'è Posta per te 2018. Dopo sei anni, Vincenzo, Marco e Luigi rivedono il loro papà ma non lo perdonano e chiudono la busta.

04 marzo 2018 Anna Montesano

La storia di Ciro a C'è Posta per te 2018

L'ultima storia di questa puntata di C'è Posta per te ha come protagonista Ciro, un padre che non vede i suoi figli da sei anni e chiede aiuto a Maria per trovare l'attesa riappacificazione. Gli errori fatti nei confronti della loro madre si sono riversati anche su di loro, Vincenzo, Luigi e Marco, che hanno ancora del rancore nei suoi confronti. I ragazzi, che non hanno più avuto l'aiuto del padre, hanno dovuto abbandonare la loro città, trasferirsi e cercare di arrangiarsi. Oggi lui però chiede scusa: "Carissimi ragazzi, sono venuto qui per dirvi che in questi lunghi e interminabili 6 anni sono stati un inferno ma non ho smesso mai di cercarvi. - e continua - Di certo ho commesso degli errori nei confronti di vostra madre ma non con voi".

VINCENZO, LUIGI E MARCO CHIUDONO LA BUSTA AL LORO PAPÀ

Ad uno ad uno, Ciro chiede poi scusa ai suoi tre figli: "Enzo con te ho cercato in ogni modo e qualche parolina ci siamo anche detti; Marco con te ci siamo frequentati, Luigi tu sei invece il figlio che non vedo da 6 anni. Con te ho cercato di trovare altre strade sapendo che eri anche fidanzato, ho scritto anche una lettera per te e la tua amorosa ma non ho ricevuto risposta. Sono qui perchè voglio aggiustare qualcosa, perchè voglio che sappiate che ho bisogno di voi e che vi amo". I ragazzi però non riescono a perdonarlo soprattutto per i sacrifici economici che da soli hanno dovuto affrontare. Il maggiore si commuove più volte per i fratelli e per ciò che hanno dovuto affrontare. È proprio questo il motivo per il quale i tre ragazzi decidono di chiudere la busta.

© Riproduzione Riservata.