Le Iene Show/ Servizi e anticipazioni 4 marzo: i risultati in diretta delle elezioni politiche 2018

Le Iene show tornano in onda oggi, domenica 4 marzo, in prima serata su Italia 1 per seguire in diretta lo scrutinio delle elezioni poliche a partire dalle 23.

04 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Le Iene Show

Grande appuntamento con Le Iene Show. Oggi, domenica 4 marzo, il programma di Italia 1 giunto in onda dal 22 settembre 1997, torna in diretta con una puntata dedicata principalmente alle elezioni politiche del 2018. Nicola Savino, Nadia Toffa, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani saranno alla guida della nuova puntata del programma di Davide Parenti che si occuperà del quadro politico italiano seguendo non solo le ultime ore di voto, ma anche lo spoglio iniziale delle schede. Dalle 7 alle 23, infatti, gli italiani sono chiamati alle urne per esprimere il proprio voto e scegliere la forza politica che guiderà il Paese nei prossimi cinque anni. Un momento importantissimo per il futuro dell’Italia che Le Iene seguiranno in diretta con i propri inviati. Oltre ai consueti servizi su vari temi d’attualità, a partire dalle 23, ora di chiusura dei seggi, l’inviato Antonino Monteleone sarà in diretta dal centro operativo de “Le Iene” seguendo in tempo reale lo scrutinio delle oltre 61.500 sezioni sparse su tutto il territorio nazionale fornendo aggiornamenti in tempo reale sul risultato.

LE IENE SHOW, IL VOTO DEI CALCIATORI E DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

“Se a votare fossero solo i calciatori, quale partito vincerebbe?”. Tale domanda è stata rivolta dall’inviato delle Iene Nicolò De Devitiis a poche ore dalle elezioni politiche ai calciatori di serie A. Da Leonardo Bonucci a Gigi Donnarumma. Da Alessandro Matri ad El Shaarawy, i calciatori dimostrano di avere abbastanza le idee confuse. Tutti, però, hanno accolto l’invito dell’inviato delle Iene esprimendo la propria preferenza e inserendo la scheda elettorale in un’urna chiusa. Quale sarà il risultato finale? Le Iene, poi, si sono anche occupati del voto degli italiani all’estero. Molti italiani che vivono all’estero hanno inviato numerose segnalazioni alle Iene scrivendo di non aver avuto ancora la scheda elettorale per votare il 4 marzo 2018. Gli italiani all’estero dovrebbero ricevere la scheda a casa per poi inviarla nuovamente al Consolato. Votare all’estero, però, in alcuni casi, può essere davvero difficile. Le Iene hanno cercato di capirne di più per scoprire se tutte le schede elettorali sono state inviate agli italiani all’estero. L’obiettivo è capire se quello del 4 marzo sarà il voto di tutti gli italiani.

© Riproduzione Riservata.