Lory Del Santo ed Eric Clapton/ La morte del figlio Conor nel documentario "Life in 12 bars" (Domenica Live)

Lory Del Santo ed Eric Clapton: l'attrice italiana commenta a Domenica Live le immagini toccanti sul figlio Conor nel documentario dedicato al chitarrista.

04 marzo 2018 Emanuela Longo

Lory Del Santo sarà oggi ospite della trasmissione Domenica Live per parlare del suo passato con Eric Clapton, il celebre chitarrista dal quale l’attrice ebbe un bambino precipitato all'età di 4 anni nel vuoto, giù da un grattacielo di New York. Nei giorni scorsi è uscito un documentario di Lili Fini Zanuck totalmente basato sul musicista di fama internazionale. Si intitola "Life in 12 bars", esattamente come le battute di un classico giro di blues, le stesse che hanno scandito la stessa vita di Clapton. Nel documentario ci sarà spazio anche per la parentesi importantissima e sotto certi aspetti dolorosissima relativa alla sua relazione con Lory Del Santo. A lei, inevitabilmente, è connessa la morte del piccolo Conor, definito un "angelo", Meravigliose le immagini del documentario le quali saranno commentate oggi da Lory Del Santo a Domenica Live, ricordando anche gli anni meravigliosi con il musicista ma che si sono interrotti in modo brusco dopo la morte del figlio. "Diventare padre mi toccò nel profondo, mi spinse a crescere. Il mio solo desiderio all’epoca era crescere felice con mio figlio", dice Eric in riferimento alla nascita del bambino, avvenuta nel 1986, un anno dopo la conoscenza a Milano dell'attrice Lory Del Santo.

LORY DEL SANTO ED ERIC CLAPTON: IL DOLORE PER LA MORTE DEL FIGLIO

Nel documentario dedicato a Eric Clapton ci sarà una toccante clip nella quale ci saranno le emozionanti immagini del figlio Conor avuto con Lory Del Santo. Poi il racconto straziante di quella fine prematura e terribile: "La sera prima eravamo stati insieme al circo, ci eravamo divertiti. La mattina dopo mi telefona Lory urlando: “È morto”", ricorda il musicista. Quello segnò per il chitarrista e cantante un momento buio della sua vita in cui si ritrovò nuovamente da solo, "solo contro il mondo". Quel dolore immenso lo ha descritto in un modo chiaro e preciso, sebbene difficile da comprendere fino in fondo: "Ero come uscito dal mio corpo". Dall'abisso, però, Clapton riuscì a venirne fuori e a tornare a vivere. Lo stesso fece anche Lory Del Santo. "Cerco di dimenticare", aveva rivelato qualche tempo fa l'attrice proprio in una intervista a Barbara d'Urso. "Però le cose belle bisognerebbe cercare di ricordarle, ma ogni tanto una spugna serve…perché troviamo sempre che avremmo potuto fare meglio di come abbiamo fatto, anche se magari era la cosa migliore che potevamo fare al momento", aveva aggiunto.

