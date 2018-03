Luisa Corna "Amo un carabiniere 15 anni più giovane"/ Video, "Addio 'singletudine', ora c'è Stefano Giovino"

Luisa Corna ha parlato a Barbara D'Urso, durante la puntata di Domenica Live, della sua nuova storia d'amore: il fidanzato è un maggiore dei Carabinieri più giovane di lei di 15 anni

LUISA CORNA, "AMO UN UOMO PIU' GIOVANE DI 15 ANNI"

Luisa Corna è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata di Domenica Live, il consueto appuntamento quotidiano su Canale 5 che ha visto la showgirl ospite di Barbara D’Urso. E il ritorno sul piccolo schermo dell’ex modella e conduttrice 52enne originaria di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) è stata l’occasione per fare il punto sulla sua vita sentimentale che, come molti ricordano, è stata molto movimentata soprattutto nei primi Anni Duemila, quando la Corna era all’apice del successo ed era uno dei volti femminili più popolari della televisione. Chiacchierando la D’Urso, la diretta interessata ha parlato nuovamente di quella love story a cui aveva già accennato in passato e che era rimbalzata sulle prima pagine dei settimanali rosa e dei siti di gossip per via della differenza d’età esistente tra lei e il suo compagno, un Carabiniere dell’Arma con 15 anni di meno e col quale, tuttavia, pare che le cose vadano a gonfie vele dimostrando che evidentemente l’amore non ha limiti di età.

"GRAZIE A LUI E' FINITA LA MIA SINGLETUDINE"

Parlando del suo compagno a Barbara D’Urso, Luisa Corna ricorda innanzitutto l’evento che ha permesso a lei di conoscere Stefano Giovino, Maggiore dei Carabinieri e che ha, di fatto, posto fine a quella che lei stessa chiama “la mia singletudine”. Infatti, la showgirl ha prima rievocato l’incontro, avvenuto nel corso di una cerimonia che celebrava i cento anni della Croce Rossa e poi da lì è cominciata una frequentazione che è sfociata in una love story con tutti i crismi. “Brava, brava…” l’ha interrotta a un certo punto la conduttrice, ammiccando al passaggio in cui la Corna spiegava di non vergognarsi affatto di amare un uomo con 15 anni di meno e aggiungendo che non è stata certo una sua scelta di vita, ma qualcosa che le è capitato. “Grazie a lui ho comunque conosciuto un mondo al quale non mi ero mai avvicinata” ha spiegato al Corna, elogiando la grande disponibilità del suo fidanzato (“disponibile 24 ore su 24 a lavoro”) e prima che la D’Urso faccia partire un breve servizio nel quale si ripercorrono tutte le storie d’amore della 52enne soubrette. “Lui ha dei figli” ha in seguito aggiunto, spiegando che è stato lui l’uomo che ha posto fine a un periodo di quasi sette anni di solitudine, ovvero sin da quando era finita la relazione con Valerio Foglia Manzillo.

"TOY BOY? UNA PAROLA CHE NON MI PIACE..."

Tuttavia, nel corso della sua ospitata a Domenica Live, Luisa Corna ha però voluto puntualizzare sulla questione, spiegando che non è il caso di appellare come “toy boy” il suo partner. Non è infatti un caso che la parola non le piaccia affatto, dal momento che già in passato aveva avuto modo di stigmatizzare questo modo di definire le love story tra persone che hanno una certa differenza di età. “Quella parola non mi piace” aveva spiegato nel corso di una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair, aggiungendo che è solo figlia di vecchi stereotipi, soprattutto quello per cui un uomo dovrebbe avere per forza una compagna più giovane “E poi come si fa a definire qualcuno di quasi 40 anni come un ragazzino” si era chiesta retoricamente la Corna, spiegando inoltre che lei non sente affatto questo gap generazionale di fronte al suo Carabiniere e ironizzando pure sul fatto che non sarebbe giusto lasciar perdere tutto solamente perché lui “ha qualche anno di meno”.

