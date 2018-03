MEDITERRANEO/ Su TV8 il film con Diego Abatantuono (oggi, 4 marzo 2018)

Mediterraneo, il film in onda su TV8 oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Diego Abatantuono e Claudio Bisio, alla regia Gabriele Salvadores. La trama del film nel dettaglio.

04 marzo 2018 Redazione

il film commedia in prima serata su Tv8

NEL CAST DIEGO ABATANTUOMO

Mediterraneo, il film in onda su TV8 oggi, domenica 4 marzo 2018 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia ed a tratti drammatica che è stata realizzata nel 1991 con il titolo Mediterraneo. La pellicola è stata un vero e proprio fenomeno mediatico che ha superto i confini italici e varcò le soglie di Hollywood, strameritando un Oscar nella categoria dedicata alle pellicole straniere di maggior pregio. Il grande successo legato a Mediterraneo fu senza dubbio legato al regista Gabriele Salvadores, che è poi tornato ad incantare il mondo con il film Io non ho paura, nel 2004, nel quale figura anche Diego Abatantuono, protagonista indiscusso della trama di Mediterraneo, in cui interpreta il personaggio del sergente Maggiore Nicola Lorusso. Accanto ad Abatantuono nel cast del film spiccano altri nomi illustri del nostro panorama cinematografico e non solo. Tra questi troviamo, infatti, Claudio Bisio e Antonio Catania. Quest'ultimo, ha preso parte a una lunga serie di film ma è principalmente noto per i suoi personaggi televisivi in serie tv come Benvenuti a tavola, Tutti per Bruno, Squadra mobile e Ho sposato uno sbirro. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

MEDITERRANEO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Siamo nel pieno della seconda guerra mondiale ed una decina di soldati italiani giunge su un'isoletta greca, creduta erroneamente deserta. I militari rimangono colpiti dall'ambientazione paradisiaca dell'isola decidendo così di trasferirvisi per un periodo di tempo indefinito, portando a termine una sorta di colonizzazione del territorio. Mentre i militari iniziano ad ambientarsi, credendosi soli, parte della popolazione rimasta sull'isola anche dopo le incursioni naziste, li osserva incuriositi ed indecisi se mostrarsi o meno. I giorni passano ed i nuovi ospiti dell'isola sembrano tutt'altro che dediti alla vita militare. Iniziano infatti a dedicarsi esclusivamente alle proprie passioni, decisamente lontane anni luce dalle brutture della guerra. E così, piano piano, la popolazione del posto decide di farsi avanti, palesandosi agli occhi dei soldati. I soldati vengono così accolti a braccia aperte dalla comunità. Nascono amori, amicizie ed i militari italiani sembrano aver definitivamente accantonato il loro passato bellico. Trascorrono tre anni, la guerra e quasi giunta al termine e quando l'esercito italiano scopre la loro presenza sull'isola, ordina loro il rientro in patria.

