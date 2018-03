MIRIAM LEONE/ Il fidanzato Matteo Martari le ha fatto dimenticare l'ex Boosta (Che Tempo Che Fa)

Miriam Leone ospite a Che Tempo Che Fa. Protagonista insieme a Fabio De Luigi della black comedy Metti la Nonna in Freezer in uscita nelle sale il prossimo 15 marzo. Anticipazioni.

04 marzo 2018 Francesca Pasquale

Miriam Leone a Che Tempo Che Fa

Miriam Leone ritorna nello studio di Che Tempo Che Fa insieme all’amico e collega Fabio De Luigi per promuovere l’ultima pellicola che li vede protagonisti. Si tratta della black comedy ‘Metti la Nonna in Freezer’ di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi che uscirà nelle sale il prossimo 15 marzo. Nella nuova commedia Miriam Leone interpreta Claudia, una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna. Fabio De Luigi è invece Simone, il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri che si innamora perdutamente di Claudia. Quando la nonna di Claudia muore improvvisamente, la ragazza insieme alla complicità di alcune amiche mette in piedi una truffa per continuare ad incassare la pensione. Travestimenti, equivoci e bugie sono il punto forte di questa irriverente commedia che si basa fondamentalmente sull’impossibilità dei giovani di sbarcare il lunario in questi tempi di crisi. Nel cast anche altri nomi illustri come Lucia Ocone, Marina Rocco, Eros Pagni e Barbara Bouchet.

MIRIAM LEONE: NUOVA FASHION ICON

L’attrice è stata nei giorni scorsi protagonista della sfilata di Gucci. Infatti Miriam Leone si può ritenere tra le icone più belle e più cool del Nostro Paese. Da sempre amica e musa di Alessandro Michele si è presenta tata in prima fila alla sfilata di Gucci con un look remix che ha conquistato tutti. Per l’occasione Miriam Leone ha sfoggiato un giubbotto di jeans ricamato che si è rivelato immediatamente a tutti gli effetti la giacca da indossare in questa prossima primavera. Miriam Leone quindi si è confermata ancora una volta con la sua intensa bellezza non solo uno dei volti più apprezzati della televisione italiana e del cinema ma anche una fashion icon da seguire essendo una delle influencer più seguite sul web. I suoi profili social ed in particolare Instagram è diventato il suo diario sul quale condivide giorno dopo giorno numerosi scatti per i suoi amati follower. Per quanto riguarda la vita privata, Miriam Leone dopo la fine della storia con il musicista e compositore Boosta, aveva deciso di concedersi del tempo per se stessa. Tuttavia sembra che ultimamente Miriam Leone faccia coppia fissa con Matteo Martari, anche lui attore e che i due si sarebbero conosciuti ed innamorati sul set.

