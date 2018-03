Maratona Mentana Elezioni 2018/ Chi è Alessandra Dragotto, nuova sondaggista: Fabrizio Masia non ci sarà

Maratona Mentana Elezioni 2018: chi è Alessandra Dragotto, nuova sondaggista. Fabrizio Masia non ci sarà. Le ultime notizie sull'appuntamento, un vero e proprio evento televisivo

04 marzo 2018 Silvana Palazzo

Maratona Mentana Elezioni 2018

La maratona Mentana è un vero e proprio evento televisivo che “ridimensiona” oggi l'attesa per gli Oscar. È il giorno delle Elezioni Politiche 2018, quindi della super diretta del direttore di Tg La7. In tanti pregustano l'attesa e non vedono l'ora di ritrovare le facce di sempre, quelle degli inviati che sono diventati ormai una sorta di istituzione. Da Alessandra Sardoni a Paolo Celata, perché il pubblico del “Mitraglia” è affezionato, al punto tale che un tweet recita: “Se devo sapere di una tragedia, preferisco saperla dalla Sardoni”. Quest'anno però c'è una brutta sorpresa: stavolta non sarà l'abbronzatissimo Fabrizio Masia a dare gli exit poll. Il sondaggista di Emg è passato in Rai, quindi Enrico Mentana accoglie al suo posto Alessandra Dragotto, direttrice di ricerca di Swg. “Meno uno con l'immagine di una persona felice di essere da domani con noi. Direttore di ricerca di Swg, dalle 23 ci darà polls e proiezioni. Benvenuta Alessandra Dragotto”, l'annuncio social del direttore di Tg La7.

MARATONA MENTANA ELEZIONI 2018: ALESSANDRA DRAGOTTO NEW ENTRY

Tutto pronto a La7 per la Maratona Mentana sui risultati delle Elezioni Politiche 2018. La novità stavolta è nella speciale diretta: a divulgare i dati sul voto non sarà più il sondaggista Fabrizio Masia di Emg. Ci sarà una new entry al femminile: quest'anno tocca ad Alessandra Dragotto, direttore di ricerca dell'istituto Sgw. Triestina di nascita, è approdata a Swg nel 2005 e dal 2009 è direttrice di ricerca dell'istituto, dove coordina indagini socio-economiche e di mercato e implementa modelli statistico-predittivi a supporto dell'analisi di dati. “Stiamo organizzando dei casting tra i vari personaggi di Beautiful per sostituirla”, aveva scherzato Enrico Mentana, alludendo ad una somiglianza tra il sondaggista e l'attore Ronn Moss. “Smorziamo così la commozione per questo arrivederci, non un addio. Grazie, intanto, per quello che è stato in questi lunedì”, aveva aggiunto Mentana in diretta nel dare l'inattesa notizia.

