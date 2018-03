Matrimonio Harry e Meghan Markle/ Chi è Antonio Berardi, lo stilista che farà l'abito da sposa? (Domenica In)

Matrimonio Harry e Meghan Markle: chi è lo stilista che realizzerà l'abito da sposa? A Domenica In oggi si parla delle nozze reali e delle scelte dell'attrice. Le ultime notizie

04 marzo 2018 Silvana Palazzo

Matrimonio Harry e Meghan Markle

L'amore, in tutte le sue forme, sarà protagonista oggi a Domenica In, in particolare quello da sogno tra il principe Harry e Meghan Markle. Nella puntata di oggi, domenica 4 marzo 2018, su Raiuno si parlerà di “Royal Wedding”. Nello studio di Cristina Parodi ci sarà un team di esperti e opinionisti per svelare curiosità e indiscrezioni su una delle cerimonie più attese dell'anno, il matrimonio reale. Da Antonio Riva a Enzo Miccio, passando per Stefano Dominella, Alda D'Eusanio, Marisela Federici e Catena Fiorello. Il dibattito in studio si concentrerà inevitabilmente sull'abito da sposa che verrà indossato da Meghan. Il matrimonio verrà celebrato il 19 maggio 2018, ma da mesi tiene banco una domanda: chi è lo stilista che vestirà Meghan Markle il giorno delle nozze con il principe Harry? La stampa inglese si è scatenata con le ipotesi, anche per quanto riguarda gli esclusi: fuori dai giochi Alexander McQueeen, che ha firmato l'abito bianco della cognata Kate Middleton, e Inbal Dror. Da escludere anche Victoria Beckham, che ha negato di essere stata contattata dalla Royal Family.

CHI REALIZZERÀ L'ABITO DA SPOSA DI MEGHAN MARKLE?

Di certo c'è che Meghan Markle ha già scelto lo stilista che realizzerà l'abito da sposa che indosserà il giorno del matrimonio con il principe Harry, ma il suo nome verrà rivelato solo il giorno delle nozze. Nella lista delle ipotesi stilata dal Telegraph c'è anche uno dei migliori stilisti di origine italiana, cioè Antonio Berardi. Si tratta per i bookmaker del cosiddetto “outsider”. Noto per i suoi abiti dal taglio sartoriale, Berardi è nato nel Regno Unito. Recentemente ha sfilato a Milano Moda Donna, ma il suo nome è emerso perché la fidanzata di Harry ha indossato uno dei suoi abiti. Ma un designer molto amato dall'ormai ex attrice è Erdem, che ha realizzato il maxidress con stampa tropicale che Meghan ha indossato l'anno scorso. Per una futura reale inglese scegliere uno stilista britannico è un “must”, ma Meghan Markle è americana, quindi potrebbe decidere di indossare un abito da sposa di Oscar de la Renta. Nella lista non possono mancare Carolina Herrera, Burberry con il nuovo direttore creativo Riccardo Tisci e Suki Waterhouse.

PERCHÈ L'ABITO DA SPOSA POTREBBE NON ESSERE BIANCO...

Mancano pochi mesi al matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry, e la coppia è alle prese con i preparativi delle nozze. Non si sa ancora chi sarà lo stilista che firmerà l'abito della sposa, ma pare che per il suo grande giorno abbia intenzione di indossare qualcosa di classico e semplice ma allo stesso tempo co un tocco moderno. Tiene banco anche il colore dell'abito da sposa, perché la fidanzata di Harry probabilmente non punterà sul bianco ma sull'avorio, proprio come fece la regina Elisabetta. Il motivo è semplice: Harry è solo quinto in linea di successione, quindi ha poche possibilità di salire al trono, trasformando la consorte in una regine. E quindi alla moglie sarebbe concesso di non rispettare alla lettera tutte le regole previste dal protocollo reale, come l'obbligo dell'abito da sposa bianco. A questo punto però non resta che attendere l'arrivo del grande giorno per capire se tutte queste voci verranno confermate...

