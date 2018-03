NCIS 15/ Anticipazioni del 4 marzo 2018: il ritorno di Reeves

NCIS 15, anticipazioni del 4 marzo 2018, in prima Tv su Rai 2. Reeves assiste al rapimento di una sua vecchia conoscenza, ma si scopre che c'è dietro molto di più.

NCIS 15, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS 15, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 4 marzo 2018, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 15, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Le ferite dello spirito". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: durante una cena con delitto, due ospiti scoprono che in realtà la scena ricostruita nel gioco di ruolo è reale. Gibbs (Mark Harmon) riceve la visita inaspettata di Sloane (Maria Bello), che afferma di essere rimasta in panne nelle vicinanze della sua abitazione. La squadra avvisa Gibbs del nuovo caso mentre sta avendo un amabile dialogo con Sloane, tanto da decidere di permetterle di rimanere in casa sua in attesa del carro attrezzi. In seguito, Torres (Wilmer Valderrama) e McGee (Sean Murray) si presentano nell'ospedale in cui è stato ricoverato il Tenente aggredito e lo sorprendono nel corso di un litigio. Ethan Wynn (Alberto De Diego) rivela infine che l'uomo che lo ha colpito ha anche rapito la moglie. Eccitata dallo scenario del nuovo caso, Abby (Pauley Perrette) si accorge che nessuno è preparato per un'eventuale Apocalisse zombie, motivo per cui consegna ad ogni agente un kit di sopravvivenza. Si scopre inoltre che la moglie di Wynn è a sua volta un ufficiale, di stanza su una nave che si trova al largo. La Belmont (Gates McFadden), la madre della donna, sottolinea invece che l'ufficiale potrebbe essere stata presa di mira per via dell'eredità di famiglia. Abby invece scopre dalle telecamere presenti nella villa che l'aggressore indossava una maschera da Diavolo, mentre McGee risale al nome di Mitch Greyson (Andrew Asper) grazie alle ultime chiamate effettuate dalla moglie di Wynn. Poco dopo, Gibbs scopre che Sloane conosce bene Vance (Rocky Carroll) e che si trova sul posto per incontrarlo, dato che entrerà a far parte della squadra come agente speciale e psicologa forense. Dopo aver scoperto con stupore misto a paura dell'ingresso di Sloane, Torres e Bishop (Emily Wickersham) raggiungono la nave su cui lavorava Helen ed incontrano Buckner, che si scopre essere un vecchio commilitone di Ellie. Quest'ultima rivela poi al collega di essere stata presa di mira dal ragazzo diversi anni prima e che i fratelli sono dovuti intervenire per farlo smettere. Gibbs invece trova il corpo di Helen all'interno del bagagliaio della sua auto, ritrovata in mezzo ai boschi. Si scopre in seguito che la vittima aveva iniziato in precedenza una relazione con il suo consulente finanziario, che con la complicità di un sottufficiale della Marina, ha cercato di impedire che il superiore smascherasse alcuni suoi illeciti.

ANTICIPAZIONI DEL 4 MARZO 2018, EPISODIO 5 "LE FERITE DELLO SPIRITO"

Nel nuovo episodio rivedremo un volto noto della serie Tv, che i fan hanno avuto modo di conoscere fin troppo bene nella stagione precedente. Si tratta di Reeves, al centro di un nuovo caso che lo riguarda in via diretta. L'agente assiste infatti al rapimento di una sua conoscenza e chiede l'aiuto dell'NCIS perché scoprano che cosa sia successo. Le indagini tuttavia si complicano quando si scopre che il principale sospettato risulta disperso dal almeno due giorni, così come alcune informazioni militari di stampo confidenziale che potrebbe aver sottratto personalmente. Intanto, McGee si ritrova a diventare uno dei meme più virali del momento, così popolare che per i colleghi sarà impossibile non prenderlo in giro per questo nuovo intoppo. Soprattutto perché l'immagine sfruttata lo ritrae durante l'adolescenza, uno dei periodi neri che McGee ha sempre cercato di nascondere agli occhi degli amici.

