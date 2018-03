Nadia Toffa/ Le Iene, travolta dall'affetto del pubblico: “Che bella accoglienza...”

04 marzo 2018 Silvana Palazzo

Nadia Toffa è pronta a condurre una nuova puntata de Le Iene al fianco di Nicola Savino e Matteo Viviani. Un appuntamento speciale quello di oggi, domenica 4 marzo 2018, per via delle Elezioni Politiche 2018, che anche Le Iene seguiranno. Nelle ultime ore a preoccupare la conduttrice e inviata è stato il maltempo. “Dicono che fa freddo, ma è solo un'impressione! Fa freddo anche da voi?? #buran #siberia #ventogelido #aspettandolaprimavera”, ha scritto su Instagram ieri. E non a caso proprio in apertura di puntata si è mostrata alle prese con le catene da neve. «La Toffa è alle prese con questa ruota...», dice Nicola Savino mentre la collega prova a montarle su una ruota. «Ce la faccio, sto mettendo le catene...», replica lei. «Ma non nevica più», ribatte Nicola Savino. Il siparietto si chiude con una battuta di Nadia: «Potrebbe tornare a nevicare e poi ho capito il meccanismo». In realtà la giornalista non è apparsa proprio disinvolta nel montaggio delle catene da neve....

NADIA TOFFA E L'AFFETTO DEL PUBBLICO DE LE IENE

«Ma che bella accoglienza...», così esordisce Nadia Toffa nella nuova puntata de Le Iene. E in effetti da quando è tornata al timone del programma per gli appuntamenti della domenica il pubblico si conferma sempre molto caloroso nei suoi confronti. E poi si lascia andare con Nicola Savino e Matteo Viviani ad alcune anticipazioni sulla puntata di oggi, domenica 4 marzo 2018: «Ci siamo occupati di chirurgia estetica. Siamo finiti in una clinica degli orrori...». Ma è previsto anche uno speciale elezioni con la Iena Antonino Monteleone “addetto” agli exit poll. La pagina Facebook de Le Iene ha pubblicato anche un video che mostra il backstage con Nadia Toffa in attesa dell'inizio della nuova puntata. Ve lo riportiamo di seguito...

