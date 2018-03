Non è l’arena/ Anticipazioni e ospiti: Gaetano Curreri, Red Ronnie e Silvio Muccino (4 marzo)

Non è l'arena, anticipazioni e ospiti 4 marzo: puntata speciale per le elezioni politiche con Massimo Giletti che ospita Red Ronnie, Gaetano Curreri, Claudio Cecchetto e Silvio Muccino.

04 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Non è l'arena - Massimo Giletti

Non è l’arena torna in onda oggi, domenica 4 marzo, alle 20.30 su La7 con una puntata speciale. Massimo Giletti, infatti, sarà in onda fino alle 22.30 per poi lasciare il testimone a Enrico Mentana per la consueta #maratonamentana dedicata alle elezioni politiche. In attesa della chiusura dei seggi, Massimo Giletti, nel corso del nuovo appuntamento con Non è l’arena si occuperà di altro tralasciando la politica di cui tornerà ad occuparsi nel prossimo appuntamento. Il 4 marzo, infatti, non è solo la data in cui gli italiani sono chiamati ad esprimere il proprio voto alle elezioni politiche ma anche il giorno in cui Lucio Dalla avrebbe compiuto 75 anni. Per celebrare il grande artista, scomparso il 1° marzo 2012, Massimo Giletti ospiterà Gaetano Curreri, leader degli Stadio e Red Ronnie, grandi amici del cantautore bolognese. Curreri e Ronnie racconteranno aneddoti, storie e dettagli non solo della straordinaria carriera di Dalla, ma anche della sua vita privata.

NON E’ L’ARENA 4 MARZO: CLAUDIO CECCHETTO E SILVIO MUCCINO

Nella puntata speciale di Non è l’arena, Massimo Giletti intervisterà Claudio Cecchetto, uno dei più importanti talent scout del mondo dello spettacolo italiano. Cecchetto si racconterà svelando segreti, retroscena e dettagli della sua carriera nel corso della quale ha scoperto alcuni degli artisti più importanti di oggi. Ospite di Giletti, poi, sarà anche Silvio Muccino, attore, regista e scrittore che si racconterà tra vita privata e professionale. Diventato famoso da giovanissimo, nel tempo, Silvio Muccino si è lentamente allontanato dalla televisione. Le sue partecipazioni tv sono centellinate e per raccontarsi ha scelto le telecamere di Non è l’Arena. In attesa dei risultati elettorali, poi, l’astrologa Susanna Schimperna svelerà le previsioni zodiacali sui politici e sui partiti italiani. Ci saranno anticipazioni sullo scrutinio elettorale?

© Riproduzione Riservata.