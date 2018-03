Oroscopo, Classifica settimanale/ Paolo Fox, 5-11 marzo 2018: Ariete, Leone, Sagittario e Pesci al top

Nella classifica dei segni stilata da Paolo Fox a DiPiùTv per la settimana dal 5 all’11 marzo, momento fortunato per Ariete e Pesci. Settimana discreta per Toro, Bilancia e Scorpione.

Paolo Fox

OROSCOPO DI PAOLO FOX A DIPIÙTV: I SEGNI CHE SALGONO

L'Oroscopo 2018 di Paolo Fox ci ha già svelato le sue previsioni anche per questa settimana. L'astrologo ha approfondito i dettagli su ogni segno nella sua storica rubrica sul settimanale DipiùTV, assegnando cinque palline fortunate ad Ariete, Leone, Sagittario e Pesci. I nati dell'Ariete potranno avere dalla oro parte Mercurio e Venere, che saranno benevoli soprattutto con i single del segno. Qualcuno potrebbe tuttavia vivere qualche attrito con il partner, per via di rancori passati e quindi non raccogliere i frutti di questi pianeti positivi. Coppie in risalita, con un miglioramento invisibile che permetterà di realizzare un progetto importante quest'estate. Attenzione invece alle spese, soprattutto sul Lavoro, dove compiere un passo sbagliato potrebbe rivelarsi un errore. I single del Leone possono invece contare su un nuovo incontro per poter dimenticare il passato.

La tristezza potrebbe compromettere i risvolti futuri nelle relazioni, ma i pianeti rendono più sereni i nati del segno. Le coppie che sono in crisi potrebbero optare per la divisione e dirigersi altrove, mentre altre più stabili potrebbero persino decidere di compiere un passo importante. Cautela sul Lavoro: in questo momento c'è in ballo il futuro. Meglio fare scelte consapevoli. I nati del Sagittario che sono ancora single potranno contare su stelle interessanti e incontri in arrivo. Chi vive in coppia invece potrebbero vivere qualche disagio e soprattutto le relazioni più recenti potrebbero risultare svantaggiate. Sul Lavoro sarà possibile avanzare delle richieste e persino pretendere qualcosa di più. Nella seconda parte dell'anno bisognerà però agire secondo un piano ben preciso. I nati dei Pesci potranno sfruttare qualche opportunità in più, grazie a Venere e Mercurio. Le avventure potrebbero aumentare, così come i nuovi incontri. I problemi potranno essere superati dalle coppie che hanno affrontato delle crisi di recente, con un ritorno della complicità che permetterà di risolvere alcuni problemi nati in famiglia. Attenzione alle distrazioni sul Lavoro, a causa dei tanti pensieri che riguardano gli altri settori della vita. Favoriti i viaggi.

CANCRO, VERGINE E CAPRICORNO TRA AMORE E LAVORO

L'Oroscopo 2018 di Paolo Fox ci ha svelato il verdetto per Cancro, Vergine e Capricorno. I tre segni dello Zodiaco hanno ricevuto quattro palline fortunate. Niente male! I nati del Cancro per ora sono perplessi e devono tenersi lontano dalle polemiche, soprattutto in previsione di questo venerdì. Chi ha deciso di iniziare una storia d'amore può andare avanti, ma qualcosa non va. Le indecisioni fanno parte del cielo del segno ed anche le coppie dovranno compiere delle scelte. Il coraggio in questo caso non deve mancare, mentre sul Lavoro si potrà contare su qualche vittoria in più, anche se l'energia potrebbe subire una breve discesa. I nati della Vergine che sono ancora single continuano ad essere molto attenti alle emozioni. L'amore è al primo posto dei valori del segno, ma la passione sembra in discesa. Le coppie invece si trovano la strada più libera, anche se potrebbero verificarsi delle discussioni per motivi di denaro. In questo caso delle nuove amicizie potrebbero regalare qualche sorriso in più. In risalita invece il Lavoro, anche per chi ha affrontato degli stop in queste ultime settimane. Alcuni potrebbero accusare un po' di stanchezza, ma dal punto di vista fisico ci sarà comunque un miglioramento rispetto all'anno scorso. I single del Capricorno nutrono dei forti dubbi nei confronti dell'amore. Attenzione soprattutto a chi ha relazioni con Ariete e Bilancia, con cui potrebbero nascere dei problemi, ed ai rapporti appena nati. Le coppie dovrebbero invece rallentare le decisioni da prendere, scegliendo di affrontare tutto nella seconda parte della settimana. Interessante invece il Lavoro, anche se il Capricorno potrebbe doversi confrontare comunque con una piccola delusione.

GEMELLI E ACQUARIO PRONTI A RIPARTIRE

Tre palline fortunate: questo il verdetto di Paolo Fox ed il suo Oroscopo 2018. Il celebre astrologo ha approfondito le previsioni per Gemelli e Acquario, due segni che riescono a conquistare la metà della classifica. I single dei Gemelli potranno contare fin da oggi su pianeti benevoli, anche nel caso in cui ci siano nuovi rapporti sentimentali in arrivo. Bisogna tuttavia chiudere le porte con il passato e le delusioni, che potrebbero ostacolare gli affari di cuore. Più fortunate le coppie del segno, che potranno contare su un maggiore equilibrio. Chi deve fare una decisione importante, farà meglio ad agire solo dalla prossima settimana. Sul Lavoro invece ci saranno dei cambiamenti e rivoluzioni, dai collaboratori ai contratti. Con febbraio alle spalle, i Gemelli potranno contare su una nuova partenza. I nati dell'Acquario potranno ritornare a guardare in faccia l'Amore. I single in particolare potrebbero vivere emozioni davvero particolari, un colpo di fulmine che toglierà il respiro. Si recupera anche dal punto di vista psicofisico, con un miglioramento ulteriore la prossima settimana. In coppia, i nati del segno si ritrovano con meno passione del solito. Forse per via dei pensieri sulle spese da affrontare e legati alle finanze in generale: meglio non perdere la calma. Favoriti invece i viaggi, soprattutto per chi vuole staccare la spina ed evitare scontri inutili.

CHE SETTIMANA SARÀ PER TORO, BILANCIA E SCORPIONE?

Paolo Fox ed il suo Oroscopo 2018 hanno assegnato due palline fortunate a Toro, Bilancia e Scorpione. Le stelle sono state rivelate nel dettaglio grazie al settimanale DipiùTV, che ospita la rubrica dell'astrologo. I nati del Toro che sono ancora single potrebbero presto ritrovarsi colpiti dalla freccia di Cupido. Nuovi amori in arrivo e passioni inedite, che possono tradursi anche in amicizie speciali. Cielo più sereno da aprile, mentre chi è in coppia deve affrontare diverse responsabilità, soprattutto se in programma c'è un progetto importante, come la nascita di un figlio. Freno sul Lavoro, dove i passi dovranno essere ben calibrati. I nati della Bilancia che sono ancora single devono valutare bene le nuove conoscenze. Alcune attrazioni passionali potrebbero riservare delle spiacevoli sorprese ed è meglio cercare un equilibrio sicuro. Alcuni nati del segno potrebbero inoltre vivere il ritorno di qualcuno del passato. Scelte in arrivo per le coppie o allontanamenti in corso, come per esempio un amore del passato ormai finito. Chi vive due storie diverse deve prendere una decisione: rinnovamento è la parola chiave. Il relax dovrebbe essere messo al primo posto per quanto riguarda le situazioni lavorative, soprattutto in previsione del fine settimana. I nati dello Scorpione continuano la loro rivoluzione dal punto di vista sentimentale. Soprattutto chi è single potrebbero decidere di sfruttare la Luna favorevole per vivere delle emozioni positive. I nati del segno che sono in coppia ed hanno appena superato un litigio potrebbero trovare un accordo pacifico, mentre chi ha conosciuto una persona speciale da poco potrà continuare il percorso intrapreso a febbraio. I cambiamenti potrebbero avvenire anche sul Lavoro: meglio non escludere nulla.

© Riproduzione Riservata.