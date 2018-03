Oscar 2018, film vincitori/ Diretta streaming video e tv: le candidature e i pronostici nel dopo Weinstein

Diretta Oscar 2018, la grande notte di Los Angeles nella notte del 4 marzo 2018: le candidature alla statuetta, i pronostici e la diretta streaming e tv

Oscar 2018, Guillermo Del Toro (LaPresse)

Premi Oscar 2018, è tutto pronto per la grande notte del Dolby Theatre di Los Angeles. Alle 17.00 americane, le 02.00 italiane del 5 marzo 2018, si terrà il più importante appuntamento riguardo la cinematografia. A condurre la serata stellare, come accaduto la precedente edizione, sarà il conduttore televisivo e comico statunitense Jimmy Kimmel. Le candidature sono state annunciate il 23 gennaio 2018 e non ci sono state grosse sorprese: il film che ha ottenuto il maggior numero di candidature è stato La Forma dell’acqua – The Shape of Water di Guillermo Del Toro, arrivato a quota tredici. L’appuntamento più atteso è sicuramente per il Miglior film, tra i nove candidati spunta un regista italiano: Dunkirk, Phantom Thread, La forma dell’acqua, Lady Bird, L’ora più buia, The Post, Scappa – Get Out, Three Billboards ouside Ebbing, Missouri e Chiamami col tuo nome del nostro Luca Guadagnino. Questi, invece, i cinque nominati per il premio al miglior regista: Paul Thomas Anderson, Guillermo Del Toro, Greta Gerwig, Christopher Nolan e Jordan Peele. Nessuna sorpresa nelle due categoria per miglior attore protagonista e miglior attrice protagonista. Per gli uomini: Timothèe Chalamet, Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Gary Oldman e Denzel Washington; per le donne: Sally Hawkins, Frances McDormand, Margot Robbie, Saoirse Ronan e Meryl Streep.

PREMI OSCAR 2018: I PRONOSTICI

I bookmakers confermano i pronostici che circolano in rete. Poche sorprese previste in questa edizione degli Oscar, a differenza dei Golden Globes, ma ormai abbiamo conosciuto bene l’Academy: nulla è da escludere, basti pensare al finale thriller della scorsa edizione con La La Land, favoritissimo per la vittoria al Miglior Film, battuto da Monlight di Jenkins. Per il miglior film, dopo l’ottima accoglienza al Festival di Venezia e il successo in sala, tutto il front runner è Three Billboards di Martin McDonagh; La forma dell’acqua e Dunkirk i possibili outsider, nessuna speranza per il nostro Guadagnino con Chiamami col tuo nome. Per la miglior regia le agenzie di scommesse sono d’accordo: statuina a Guillermo Del Toro, già vincitore ai Golden Globes e rivelazione dell’anno dopo una seire di battute d’arresto. Miglior attore protagonista e miglior attrice protagonista sono categorie blindate: vittorie piuttosto scontate per Gary Oldman, lo straordinario Churchill ne L’ora più buia, e per Frances McDormand, la battagliera Mildred Hayes di Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Una gioia per Guadagnino potrebbe arrivare dalla categoria Miglior sceneggiatura non originale: Chiamami col tuo nome è favorito per la vittoria, ma attenzione a Mudbound. Più aperta la lotta per il Miglior film straniero, con Una donna fantastica di Sebastian Lelio in pole, e per la Miglior sceneggiatura originale: corsa a tre tra Three Billboards outside Ebbing, Missouri, Get Out e Lady Bird. Infine, Miglior film d’animazione al 99,99 per cento andrà a Coco di Lee Unkrich e Adrian Molina.

PREMI OSCAR 2018: DIRETTA STREAMING E TV

Come abbiamo già detto, la novantesima edizione della cerimonia degli Oscar si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles il 4 marzo 2018 alle ore 17:00 americane. Da calcolare il fuso orario con l’Italia, dove comunque la serata partirà già dalle ore 22.50, con l’ormai classico red carpet e la sfilata delle star protagoniste della serata. I nomi dei vincitori dei premi più importanti saranno noti verso le ore 5.00, in contemporanea con i primi risultati delle elezioni politiche italiane del 4 marzo 2018. La serata sarà trasmessa in diretta tv in Italia su Sky Cinema Oscar: alla conduzione il giornalista Francesco Castelnuovo e il critico cinematografico Gianni Canova. Ancora non è stato reso noto se la cerimonia verrà trasmessa in diretta anche in chiaro, come accaduto lo scorso anno, su Tv8. Da non dimenticare la possibilità di seguire l’evento anche in streaming, collegandosi all’applicazione Sky Go. Infine, da segnalare la possibilità di connettersi live con il canale ufficiale dell’Academy, che trasmetterà free la cerimonia: clicca qui per collegarti al canale Youtube.

