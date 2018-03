PAOLO FOX/ Oroscopo di domenica 4 marzo 2018 a LatteMiele: Bilancia cerca chiarezza, crescita per i Gemelli

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 4 marzo 2018, previsioni segno per segno: la Bilancia è in cerca di chiarezza, crescita importante per i Gemelli e per i Pesci. Acquario attenzione ai soldi.

04 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DI DOMENICA 4 MARZO 2018

Ora scendiamo nei particolari e andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno. Lo facciamo partendo dall'Ariete e dal Toro. L'Ariete ha una giornata un po' particolare e, se ci sono fastidi in amore, bisogna affrontare con coraggio le situazioni ambigue. Inoltre, entro alcune settimane qualcuno potrebbe fare una scelta sentimentale importante. Infatti, Mercurio e Venere stanno per entrare nel segno e, quindi, già dalla prossima settimana il cuore potrebbe battere per qualcuno. Il Toro questa domenica ha voglia di vivere un grande amore e, a dire il vero, il segno parte un po' con questo presupposto nella vita. È difficile che si vaghi tutta la vita, si tende a stabilire una relazione duratura con una persona sola. Il prossimo maggio porta cambiamenti a livello lavorativo in un gruppo di società oppure di imprese di collaborazione. Chi si trova a capo di un'azienda o gestisce un'attività in proprio potrebbe pensare di rivedere questioni legali ed economiche.

BILANCIA IN CERCA DI CHIAREZZA, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a guardare quelli che sono i segni né carne né pesce seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Domenica complessa per i nati sotto il segno del Capricorno che devono gestire una fase di ansia molto complessa da superare. E' un momento in cui si dovranno affrontare diverse situazioni complicate, che si possono anche vincere ma che comunque creeranno di rallentamenti. La Bilancia in questo momento cerca un po' di chiarezza con diverse situazioni che sono poco limpide. Non sempre si riesce a mantenere un atteggiamento diplomatico di fronte alle altre persone. Ci si potrebbe trovare a chiudere o una collaborazione professionale o una storia d'amore che non va più. Difficoltà fisiche invece per i nati sotto il segno del Cancro che devono cercare di evitare situazioni complicate. Sarebbe meglio passare una giornata tranquilla e senza tante preoccupazioni.

CRESCITA PER I GEMELLI, TOP E FLOP

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, domenica 4 marzo 2018, dai segni top e flop. Lo facciamo andando ad osservare quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Crescita importante per i nati sotto il segno dei Gemelli che ritrovano la forza che era mancata tra giovedì e venerdì sempre in questa settimana. Quella che va a iniziare domani non avrà pianeti dissonanti e quindi porterà a un ulteriore miglioramento. Sale anche il segno dei Pesci che coltivano nuovi progetti e sono pronti a realizzare diverse situazioni interessanti. Dal punto di vista professionale possono arrivare delle novità molto interessanti che potrebbero riguardare o il cambio del team di lavoro oppure un cambiamento di mansione che porta gratificazioni. Problemi economici per l'Acquario che si ritrova a vedere le spese aumentare in maniera importante. Il rischio e di sentirsi in difficoltà e di non riuscire poi a provvedere a tutto. Sarebbe utile trovare qualche entrata economica in più, magari con qualche straordinario.

