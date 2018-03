PARI E DISPARI/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi, 4 marzo 2018)

Pari e dispari, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Bud Spencer, Terence Hill e Luciano Catenacci, alla regia Sergio Corbucci. La trama del film nel dettaglio.

04 marzo 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Rete 4

BUD SPENCER E TERENCE HILL NEL CAST

Pari e dispari, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 4 marzo 2018 alle ore 21.15. Una pellicola comica che è stata affidata alla regia dell'intramontabile Sergio Corbucci e vede protagonisti Bud Spencer, Terence Hill, Luciano Catenacci, Marisa Lauritok, Kim McKayi, Sal Borgese e Jerry Lester. Si tratta di una delle numerosissime pellicole cinematografiche che vede protagonista il duo attoriale italiano più famoso in tutto il mondo. I due sono stati già stati diretti da Sergio Corbucci nel film Chi trova un amico trova un tesoro. Il soggetto e la sceneggiatura del film sono stati curati, oltre che da Bruno Corbucci (fratello di Sergio Corbucci e altro famoso regista italiano che ha più volte collaborato con Bud Spencer e Terence Hill), anche da Mario Amendola, noto commediografo italiano che ha lavorato assieme a mostri sacri del cinema italiano come Totò. Pari e dispari, dopo essere stato distribuito in anteprima internazionale nei cinema italiani, è uscito nelle sale cinematografiche di mezzo mondo, in Paesi come Repubblica Ceca, Danimarca, Brasile e Olanda. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

PARI E DISPARI, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Un giro di scommesse clandestino sta imperversando per le vie di Miami. Per tentare di arginare questo pericoloso fenomeno, viene ingaggiato il maggiore della marina militare americana Johnny Firpo che dovrà dunque dare la caccia al pericoloso allibratore noto come Paraboulis. Ad aiutarlo nell'ardua impresa sarà Charlie, un ex giocatore di poker incallito che da anni ha ormai detto addio al vizio del gioco. Il loro piano d'azione prevede che Charile debba giocare a poker con Paraboulis, cercando di vincere il più possibile per poi incastrarlo definitivamente. Il piano sembra andare per il meglio, con Johnny e Charlie che riescono effettivamente a ridurre in rovina le finanze del pericoloso allibratore, vincendo tutte le partite di poker a cui prendono parte. Nel finale, Paraboulis tenterà di uccidere Johnny, che sarà prontamente salvato da Charlie.

