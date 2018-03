Romina Power e Al Bano Carrisi nonni?/ Pancino sospetto per Cristel: il messaggio shock della Lecciso

04 marzo 2018 Valentina Gambino

Al Bano Carrisi e Romina Power nonni?

Continuano le indiscrezioni di gossip su Al Bano Carrisi e Romina Power. Questa volta, i due cantanti potrebbero diventare nonni o almeno, questo è ciò che emerge dai settimanali che si occupano di gossip. Ed infatti, dopo l'indiscrezione lanciata da Pomeriggio 5, si pensa che Cristel potrebbe essere in attesa del primo figlio. Lei infatti, è l'unica dei fratelli Carrisi ad essersi attualmente sposata e presto, potrebbe regalare ai genitori la gioia di diventare nonni per la prima volta. Anche i follower hanno incominciato a chiedere delle informazioni a Romina, ponendo l'attenzione su questa interessante novella a tinte rosa. Attualmente però, la Power su questo argomento si è trincerata dietro un silenzio, o quasi... a rompere "l'incantesimo" infatti, ci ha pensato Loredana Lecciso, con un post che comprensibilmente, al momento non capiamo. La notizia inizialmente era stata diffusa da Storie Italiane che aveva mostrato, una foto di Cristel con un pancino sospetto. Lo scatto rimosso dopo poco, ha ugualmente fatto il giro della rete, ed anche dei settimanali.

Al Bano e Romina nonni? La frase shock di Loredana

“Sì, è vero. È incinta di un maschietto, nascerà ad aprile. Ditelo ai giornalisti, fare girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla”, questo il commento shock di Loredana Lecciso, postato su Facebook. Se non ci è dato sapete come avrà preso la notizia Al Bano, sicuramente Romina ha rotto il silenzio "rispondendo" alla "rivale" e pubblicando lo screen del suo commento, scrivendo a seguire: "Un post interessante”. Poi però, come accade spesso in questi casi, ha cancellato tutto ma ormai le sue parole stavano facendo il giro della rete così come quelle di Loredana. Qualche ora fa invece, il nuovo post della Power. Una foto d'epoca che la ritrae in fasce tra le braccia di mamma e papà, e la seguente didascalia: "Quando i miei mi hanno presentato per la prima volta. Avessi potuto immaginare il seguito, mi sarei data per malata. Ma allora forse pensavo ancora che il mondo fosse bello e giusto". Come finirà questa “guerra”? Loredana Lecciso è pronta alla replica nel salotto domenicale della d’Urso? Staremo a vedere!

