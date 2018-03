SEGRETO A PRAGA/ Su Rai 1 il film con Peter Weck (oggi, 4 marzo 2018)

Segreto a Praga, il film in onda su Rai Uno oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Peter Weck, Gerlinde Locker e Anna Bertheau, alla regia Marco Serafini. Il dettaglio della trama.

04 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rai 1

NEL CAST PETER WECK

Il film Segreto a Praga va in onda su Rai 1 oggi, domenica 4 marzo 2018 alle ore 17:00. Una pellicola drammatica e sentomentale dal titolo in lingua originale Utta Danella - Prager Geheimnis ed è stata affidata alla regia di Marco Serafini. La pellicola è una produzione direct to video, ovvero che non ha mai avuto passaggi sul grande schermo, ed è stata girata in Germania nel 2012. Il cast è composto da Peter Weck (Claudius), Gerlinde Locker (Christine), Anna Bertheau (Sophie), Ellenie Salvo González (Anica), Brigitte Karner (Editha), Matthias Schloo (Jan) e Sepp Schauer (Thilo). Il film fa parte di una serie tratta dalla famosa scrittrice di romanzi tedesca Utta Danella. Utta Danella (1920-2015) è stata una prolifica autrice di romanzi rosa. Per la maggior parte della sua esistenza è vissuta in Germania e ha venduto milioni di copie dei suoi libri. Inoltre, da queste storie sono stati tratti molti film per la televisione, tra cui Segreto a Praga. Il protagonista di Segreto a Praga, l'attore Peter Wreck, ha iniziato la sua lunga carriera quando era molto giovane. Ha anche fatto parte del cast del film con Romy Schneider La principessa Sissi (1955) nel ruolo dell'arciduca Carl Ludwig. In seguito ha recitato in molte produzione tedesche e nel telefilm La nave dei sogni. Ma ecco nel dettaglio la trama del film nel dettaglio.

SEGRETO A PRAGA, LA TRAMA DEL FILM

Claudius è un uomo la cui vita è felice e completa. Fa il gioielliere e la sua esistenza è caratterizzata dal benessere, ma soprattutto dall'amore per sua moglie Christine con la quale sta per festeggiare i cinquant'anni di matrimonio. A pochi giorni dalla fatidica data, però, qualcosa accade che sconvolge dalle fondamenta l'esistenza di Claudius. Si fa infatti avanti una ragazza, Anica, che sostiene di essere sua figlia, nata da una relazione avuta da Claudius molti anni prima con Editha. Christine, alla scoperta di questa novità, va via di casa, gettando Claudius nel più profondo sconforto.

© Riproduzione Riservata.