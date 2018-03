Stefano Caltagirone, figlio segreto di Isabella Biagini/ “Ecco perché non l’ho mai detto”: dov’è l’attrice?

Stefano Caltagirone, figlio segreto di Isabella Biagini: chi è e perché ha deciso di dire la verità solo oggi. L'attrice sembre essere scomparsa nel nulla da mesi.

04 marzo 2018 Emanuela Longo

Isabella Biagini, una delle più poliedriche attrici degli anni '70, è spesso protagonista delle trasmissioni di Barbara d'Urso ed anche oggi, la conduttrice si è occupata di lei in una breve ma intensa parentesi andata in onda durante Domenica Live. Il motivo è duplice poiché da tempo la redazione del programma di Canale 5 non riesce più a mettersi in contatto con l'attrice, la quale sembrerebbe essere sparita nel nulla. In secondo luogo, in contemporanea a questo preoccupante silenzio, dettato anche dalle complesse condizioni di salute della donna, sarebbe emerso un figlio segreto dell'attrice. Lui è Damiano Stefano Caltagirone, il quale era già comparso in una puntata dello scorso anno di Domenica Live proprio insieme a colei che lo stesso definisce la madre biologica. In quell'occasione però, la stessa Biagini lo aveva definito il nipote, chiamandolo con il suo secondo nome, Stefano. "Sono il figlio non riconosciuto della Biagini. E non ho problemi a rivelarlo", dice oggi Damiano Stefano Caltagirone, in una intervista esclusiva rilasciata al settimanale Nuovo. Damiano sarebbe nato da una relazione durata 50 anni ma mai ufficializzata, che la Biagini ebbe con l'imprenditore edile Camillo Bellavista Caltagirone. Oggi l'uomo racconta il rapporto non semplice con la donna che definisce la sua vera madre: "L’ultima volta che l’ho vista alla clinica Villa Sandra non mi ha nemmeno riconosciuto. Mi ha detto: “Chi sei?”", ha ammesso. L'attrice da tempo è infatti ricoverata in seguito ad una ischemia che la colpì lo scorso novembre e da tempo il programma Domenica Live cerca invano di contattarla.

DAMIANO STEFANO CALTAGIRONE, LA SUA VERITÀ SUGLI INCENDI

In questi anni, ha rivelato il figlio segreto di Isabella Biagini, la madre le avrebbe fatto del male, da qui il desiderio di non volerla più andare a trovare in clinica, nonostante le sue condizioni di salute non semplici. Damiano Stefano Caltagirone ha quindi spiegato come mai, nonostante le sue comparse televisive proprio accanto alla madre, non avrebbe mai rivelato la verità, accontentandosi di essere definito suo "nipote": "Il motivo è semplice: dopo l’ultimo incendio scoppiato in casa di mia madre tutti mi cercavano per accollarmi i danni di una cosa che non è stata causata da me", ha dichiarato, ribadendo però di essere il suo figlio naturale. Il padre sarebbe morto nel 1989 dopo essere stato l'amante della Biagini per oltre 40 anni. "Poche persone sanno che sono il figlio di Isabella", ha aggiunto. L'uomo ha ammesso di averla incontrata spesso nel coeso della sua vita, ad esempio al termine di ogni suo spettacolo al Salone Margherita. Lo stesso presunto figlio ha poi rivelato come l'ultimo incendio che ha riguardato l'appartamento di Isabella in via Nomentana il giorno precedente allo sfratto non sarebbe stato il solo caso poiché ne sarebbero accaduti altri due, a sua detta tutti provocati dalla madre. Sull'ultimo ha commentato: "Io penso che l’abbia voluto fare un dispetto a suo fratello Luigi". Dopo quell'episodio, la donna rimase in casa del figlio segreto per ben sei mesi. "Pensate che per colpa del suo caratteraccio ho dovuto mandare via tre domestiche: litigava con tutti", ha aggiunto. Oggi la Biagini percepirebbe una pensione di neppure 1000 euro. "Non ha più nulla", ha chiosato.

