TUTTO PUO' SUCCEDERE/ Su Rete 4 il film con Jack Nicholson (oggi, 4 marzo 2018)

Tutto può succedere, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Jack Nicholson, Diane Keaton e Keanu Reeves, alla regia Nancy Meyers. Il dettaglio.

04 marzo 2018 Cinzia Costa

il film comico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE KEANU REEVES

Tutto può succedere, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 4 marzo 2018 alle ore 23.40. Una pellicola comica e sentimentale che è stata diretta nel 2003 da Nancy Meyers, regista americana nota anche per aver curato la regia di altre commedie romantiche come What Women Want - Quello che le donne vogliono, L'amore non va in vacanza, Lo stagista inaspettato e Genitori in trappola. Oltre ad aver diretto il film ne ha anche redato la sceneggiatura. Il cast di attori principali di Tutto può succedere è composto da grandi stelle del cinema hollywoodiano del calibro di Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves, Frances McDormand, Amanda Peet e Jon Favreau. Il pubblico e la critica hanno particolarmente apprezzato la pellicola che è infatti riuscita ad aggiudicarsi diversi premi cinematografici di un certo rilievo. Basti pensare al Golden Globe ed a Satellite Awards, entrambi assegnati all'attrice Diane Keaton, che nel film veste i panni di Erica Jane Barry. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TUTTO PUO' SUCCEDERE, LA TRAMA DE FILM COMICO

Il protagonita del film è Harry, un attempato imrpeditore legato al settore musicale ed importante produttore discografico. Single per scelta, è sempre circondato da donne molto più giovani di lui e non è interessato ad una relazione solida e duratura. Un giorno la sua nuova fidanzata, Marin, lo invita a passare alcuni giorni nella lussuosa residenza di famiglia in una suggestiva località balneare californiana. Insieme a loro ci saranno anche Erica, madre di Marin, e Zoe, sorella di Erica. I rapporti tra quest'ultima e Johnny (in realtà coetanei) saranno davvero complessi e burrascosi all'inizio. I due inizieranno però a piacersi poco dopo il ricovero di Johnny, colpito da un principio d'infarto. Nel frattempo Marin, accortasi dell'interesse reciproco tra Johnny e sua madre, decide di farsi da parte e appoggiare la loro unione.

© Riproduzione Riservata.