UN SACCO BELLO/ Su Iris il film diretto da Carlo Verdone (oggi, 4 marzo 2018)

Un sacco bello, il film in onda su Iris oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Mario Brega e Veronica Miriel. La trama del film nel dettaglio.

Un sacco bello, il film in onda su Iris oggi, domenica 4 marzo 2018 alle ore 21,00. Una pellicola italiana di genere commedia che per il ciclo In viaggio con Verdone, viene trasmessa questa sera su Iris. Questo ciclo è interamente dedicato al comico, attore e regista Carlo Verdone. Un sacco bello (1980) è stato il primo film da lui interpretato e diretto. Infatti è Verdone che impersona i tre protagonisti delle tre storie di cui si compone la pellicola. Con lui fanno parte del cast anche Veronica Miriel (Marisol), Mario Brega (Mario) e Renato Scarpa (Sergio). Il film, interamente girato a Roma, è stato distribuito dalla Medusa. Un sacco bello è il film di esordio di Verdone il quale, dopo aver interpretato alcune delle sue macchiette in televisione riscuotendo un grande successo, aveva deciso di dedicarsi al cinema. Aveva avuto molte proposte ma nessuna lo aveva convinto. Infine incontrò Sergio Leone, regista noto per i suoi spaghetti western, che lo persuase a girare da solo il suo film, visto che era quello che conosceva meglio i suoi personaggi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UN SACCO BELLO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

In una Roma ferragostana semi deserta si intrecciano le storie di tre singolari personaggi. Il primo è Enzo (Carlo Verdone) che è sempre stato sfortunato con le donne e ora vuole partire con i suoi amici per un viaggio all'insegna del sesso sfrenato. Ma invece si ritrova in ospedale ad assistere uno dei suoi amici che si è sentito male alla vigilia della partenza. Anche Leo (Carlo verdone) è un ragazzone un po' sfortunato e timido, che dovrebbe andare da sua madre per trascorrere le vacanze al mare. Invece incontra Marisol, una bella ragazza spagnola, di cui si invaghisce subito. La ospita e passa dei bei momenti con lei, ma non dureranno a lungo. Infine c'è Ruggero (sempre Carlo Verdone), che ha abbracciato lo stile di vita hippie e che suo padre vorrebbe redimere. Infatti lo riporta a casa per farlo parlare con una serie di persone autorevoli, ma senza ottenere il risultato sperato.

